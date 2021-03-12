Українські школярі можуть до 15 квітня подати заявку на програму Ukraine Global Scholars. Вона допомагає талановитим учням безкоштовно вступити та навчатися в найкращих університетах світу.

Зокрема, запрошують всіх охочих школярів з 8 по 11 клас, які знають англійську мову та мріють навчатися за кордоном, але не мають грошей, щоб податися на програму Ukraine Global Scholars.

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Також подати заяви можуть молоді люди, які вже випустилися з школи, мають 18 років чи менше, і не навчалися в українському університеті.

Головна умова участі у програмі – позакласна та академічна успішність учня.

Окрім того, українці, які отримають освіту за допомогою цієї програми за кордоном, повинні повернутися після навчання в Україну на 5 років, щоб розбудовувати державу.

Загалом, у 2021 році податися на програму можуть всі охочі, але серед них оберуть лише 50 школярів.

Як проходитиме конкурс на участь у програмі:

Відбір у програму відбувається в три етапи:

Спочатку учень надсилає заявку, де в есе розповідає про себе та надає табелі з оцінками.

Потім проводиться онлайн-тест на знання англійської мови та математики (будуть питанням із стандартизованих тестів SAT та TOEFL).

І в кінці кандидати проходять інтерв’ю із членами приймальної комісії.

Результати відбору будуть в червні. Так, найталановитіші учні стануть фіналістами програми.

Відібрані учасники пройдуть онлайн-школу, де готуються до тестів із професійними викладачами, навчаються писати есе та отримують допомогу менторів протягом кількох місяців.

Зазначимо, що програма Ukraine Global Scholar:

покриває всі витрати, які виникають під час подання заявок,

допомагає з обранням навчальних закладів,

підтримує під час навчання за кордоном,

допомагає з пошуком літніх стажувань і працевлаштуванням в Україні.

Що відомо про Ukraine Global Scholars Це благодійна організація, яку заснували українські випускники відомих університетів США. Вона щороку відбирає талановитих учнів з незаможних родин та безкоштовно допомагає зі вступом у найкращі виші світу.



За 5 років існування за допомогою програми вже понад 100 школярів виграли повні стипендії на навчання в найкращих університетах та школах-пансіонах світу.



Детально про відбір та подання заявки – читайте за посиланням.