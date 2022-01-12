Угорщина запрошує українців на безкоштовне навчання в університетах

Угорщина запрошує на навчання українців за бакалаврськими, магістерськими та аспірантськими програмами на 2022/2023 навчальний рік. Прийом заявок триває до 15 січня 2022 року.

Прийом оголошено в межах стипендіальної програми уряду Угорщини "Stipendium Hungaricum Programme".

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Вступникам пропонують понад 600 навчальних програм, що охоплюють всі галузі вищої освіти на всіх рівнях, включаючи програми заочної та докторської освіти.

Що отримають іноземні студенти в Угорщині

Стипендіальна програма Stipendium Hungaricum була заснована урядом Угорщини для сприяння інтернаціоналізації угорської вищої освіти та залучення іноземних студентів. Програма, заснована урядом ще в 2013 році, контролюється Міністерством закордонних справ і торгівлі та керується Громадським фондом Tempus.Вона заснована також на двосторонніх освітніх угодах між Угорщиною та урядами країн, які відправляють студентів, і вже доступний у майже 80 країнах, щороку залучаючи понад 5000 іноземних студентів.

Програми бакалавра та магістра надають:

Безкоштовну освіту – студент від програми Stipendium Hungaricum звільнення від сплати за навчання.

Щомісячна стипендія – сума складає 43 700 форинтів (близько 120 євро).

Внесок на проживання – безкоштовне місце в гуртожитку або внесок у розмірі 40 000 HUF/місяць на проживання протягом усього періоду стипендії (якщо студент не проживає в гуртожитку, ця сума є внеском на оренду, проте він не завжди покриває повну суму).

Медичне страхування – медичні послуги згідно з відповідним законодавством Угорщини та додаткове медичне страхування на суму до 65 000 форинтів (близько 180 євро) на рік.

Кандидати на отримання стипендій мають пройти реєстрацію в онлайн-системі Tempus Public Foundation. Після реєстрації та створення особистого кабінету кандидати отримають доступ для подачі заявок і завантаження документів. Із детальною інформацією та інструкцією подачі заявок можна ознайомитися тут.

Заявку на отримання стипендії та завантажені до онлайн-системи Tempus Public Foundation документи необхідно надіслати до МОН на електронну адресу scholarshipsmon@gmail.com, вказавши тему "Стипендії для навчання в Угорщині – 2022".

До слова, уряд Франції також пропонує щомісячні стипендії для навчання в магістратурі та подвійній аспірантурі на 2022 – 2023 навчальний рік. Як її отримати та хто може взяти участь – читайте у статті.