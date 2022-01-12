Прийом оголошено в межах стипендіальної програми уряду Угорщини "Stipendium Hungaricum Programme".
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Вступникам пропонують понад 600 навчальних програм, що охоплюють всі галузі вищої освіти на всіх рівнях, включаючи програми заочної та докторської освіти.
Що отримають іноземні студенти в Угорщині
Програми бакалавра та магістра надають:
- Безкоштовну освіту – студент від програми Stipendium Hungaricum звільнення від сплати за навчання.
- Щомісячна стипендія – сума складає 43 700 форинтів (близько 120 євро).
- Внесок на проживання – безкоштовне місце в гуртожитку або внесок у розмірі 40 000 HUF/місяць на проживання протягом усього періоду стипендії (якщо студент не проживає в гуртожитку, ця сума є внеском на оренду, проте він не завжди покриває повну суму).
- Медичне страхування – медичні послуги згідно з відповідним законодавством Угорщини та додаткове медичне страхування на суму до 65 000 форинтів (близько 180 євро) на рік.
Кандидати на отримання стипендій мають пройти реєстрацію в онлайн-системі Tempus Public Foundation. Після реєстрації та створення особистого кабінету кандидати отримають доступ для подачі заявок і завантаження документів. Із детальною інформацією та інструкцією подачі заявок можна ознайомитися тут.
Заявку на отримання стипендії та завантажені до онлайн-системи Tempus Public Foundation документи необхідно надіслати до МОН на електронну адресу scholarshipsmon@gmail.com, вказавши тему "Стипендії для навчання в Угорщині – 2022".
До слова, уряд Франції також пропонує щомісячні стипендії для навчання в магістратурі та подвійній аспірантурі на 2022 – 2023 навчальний рік. Як її отримати та хто може взяти участь – читайте у статті.