Угоди на 23 мільйони: на Одещині в школи і садочки закупляли продукти за завищеними цінами

На Одещині правоохоронці підозрюють посадовців у привласненні бюджетних коштів на харчуванні дітей. З’ясувалося, що в школи та садочки закупляли продукти за завищеними цінами. Угоди уклали на 23 мільйони гривень.

У розкраданні звинувачують голів та бухгалтерів двох сільських рад Ширяївської громади й кілька місцевих підприємців.

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Правоохоронці встановили, що договори на закупівлю й постачання продуктів та інших товарів у садочки і школи були фіктивними та за завищеними цінами.

Насправді чиновники самостійно купували харчі на ринках за суттєво нижчими цінами, а різницю переводили в готівку й розподіляли між собою. За три роки правопорушники уклали тисячі таких угод на 23 мільйони гривень.

Під час обшуків удома, на роботі та в авто підозрюваних вилучили банківські картки, фіктивні печатки ФОПів, договори, накладні, сесійні рішення та іншу документація.



Обшуки у чиновників, яких підозрюють у привласненні бюджетних грошей / Фото поліції

Поліція розслідує справу за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Це передбачає обмеження волі на строк від трьох до восьми років.

До слова, для шкіл Полтавської громади погодили закупівлю овочів та фруктів зі значною переплатою. Наприклад, мандарини продавали школам за 74 гривні за кілограм, хоча середня ціна у супермаркетах на них ледь сягає 35 гривень.