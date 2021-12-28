Угода з ЄС і Президентський виш: Шкарлет розповів про здобутки вищої освіти та науки у 2021 році

Впровадження дуальної освіти, започаткування стипендій, премій і грантів від Зеленського, угода з ЄС та створення Президентського університету – такі здобутки за 2021 рік назвав міністр освіти Сергій Шкарлет.

Досягнення у вищій освіті

За його словами, протягом року МОН ініціювало зміни у вищій освіті. Так, цього року було затверджено понад 60 нових стандартів для бакалаврів, магістрів та наукового ступеня доктор філософії.

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Сергій Шкарлет серед вагомих здобутків відзначив успішне проведення таких пілотних проєктів:

підготовка фахівців за дуальною формою здобуття освіти в закладах фахової передвищої та вищої освіти;

проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Він додав, що вступна кампанія у 2021 році продемонструвала позитивний результат, про що свідчить збільшення держзамовлення на галузі технічного та освітнього профілю.

Президентський університет

Також, на його думку, однією з головних подій року стала презентація концепції сучасного інноваційного освітнього та наукового центру – Президентського університету.

Президентський університет стане стратегічною візією того, що ми маємо закладати в сучасну вищу освіту, науку, інновації та розвиток суспільства,

– зауважив очільник МОН.

Міністр освіти повідомив, що вже:

розроблено ескізний проєкт Президентського вишу,

проведено інженерно-вишукувальні роботи,

підготовлено відповідний законопроєкт,

проведено публічні заходи щодо залучення українських викладачів і науковців,

організовано початок перемовин з іноземними донорами,

розроблено освітньо-наукові програми тощо.

Досягнення у науці

Сергій Шкарлет відзначив значні досягнення у науковій галузі. Так, цьогоріч МОН уклало понад 15 міжнародних угод про співпрацю.

Зокрема, на 23-му Саміті Україна – Європейський Союз було офіційно підписано Угоду між Україною і ЄС та Європейським співтовариством з атомної енергії. Також Україна долучилася до програм "Горизонт Європа" та "Євратом".

Указом Президента Володимира Зеленського започатковано Міжнародний конкурс наукових, науково-технічних розробок та інноваційних проєктів "Міст Патона. PATON BRIDGE". Програма сприятиме посиленню міжнародного співробітництва та забезпечить науковцям можливості для самореалізації.

"Ми формуємо якісне, доступне та безпечне освітнє середовище, створюємо рівні умови для здобуття освіти впродовж життя, працюємо над цифровізацією освіти та науки, стимулюємо розвиток науки й інновацій, розвиваємо навички людини майбутнього та формуємо освічену щасливу особистість", – підсумував Сергій Шкарлет.

Що буде у 2022 році

За словами Шкарлета, пріоритетом наступного року стане розробка нормативної бази, яка сприятиме здобуттю освіти дорослими та навчанню студентів за дуальною формою.

До 2025 року затверджено план заходів щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів, а також Концепцію державної програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків,

– підкреслив Шкарлет.

До слова, в Україні з 1 січня 2022 року зростуть стипендії для студентів вишів у 1,5 раза, а для студентів профтехучилищ – у 2,5 раза. Якими будуть стипендії – читайте у статті.