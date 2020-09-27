Українським школам бракує підручників для учнів. Річ у тім, що з нового навчального року усі російськомовні школи перейшли на українську мову навчання, однак достатньо підручників в міністерстві освіти не передбачили. Ба більше, частина книжок давно "зносилась".

Харків

У харківському ліцеї №89 вперше саме у 2020 році усі першокласники навчаються лише у україномовних класах, повідомляє 24 канал.

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Директорка Світлана Кириченко розповіла, що проблема з підручниками була, оскільки у всьому місті кількість україномовних класів зростає. "Останній раз із державного бюджету була закупівля підручників у 2018 році", – наголосила директорка харківського ліцею.

Уникнути брак україномовних підручників допомогло місто – місцева влада виділила пів мільйона гривень і заздалегідь закупила книжки для першокласників. За 2 роки кількість україномовних перших класів у Харкові зросла до 91%. Утім старші класи наразі вчаться російською.



У Харкові закупити підручники допомогла місуева влада / Фото 24 канал

Львів

А от у львівських школах книги позичають один в одного учні різних шкіл.

Виникли труднощі з тими школами, які почали навчатися українською мовою, а до того часу використовували підручники, які були написані російською мовою. Наразі вони певну кількість підручників отримали, але все ж таки цього недостатньо,

– сказала начальниця міського управління освіти Зоряна Довганик.

У ліцеї розповіли, що найбільший дефіцит із підручниками для 6-класників, адже саме там зараз найбільше учнів. Наразі учні навчаються з тих, що надрукували ще у 2014 році.

"Цього року (2020 року – 24 канал) на оновлення 6-у класу нам прийшли підручники тільки для історії і для інформатики. Інші підручники не оновилася", – зауважила завідувачка бібліотеки ліцею №51 Ярина Левків.



Львівські школярі обмінюються підручниками / Фото ukraine.segodnya

Хмельницький

На Хмельниччині брак підручників відчувають учні 6 та 7 класів. Подекуди книг не вистачає майже для третини дітей.

Виконувачка обов'язки директора міського департаменту освіти і науки Надія Балабуст розповіла, що нестача книг для 7-х класів – 5% від загальної потреби. Для 6-х класів – значно більше, оскільки підручники, які повинні були перевидати у 2019 році – так і не перевидали. "Також контингент учнів міста збільшився майже на тисячу осіб", – додала вона.

Причини нестачі підручників на Хмельниччині:

з одного боку причина нестачі – затримка з перевипуском підручників;

з іншого – збільшення дітей в школах саме цієї вікової групи.

До слова У школах не вистачає підручників українською мовою: деталі

Учні користуються електронними книгами

Вчителі заохочують учнів завантажувати електронні підручники, аби розв'язати проблему.

Я скачую на свій планшет електронні підручники і ходжу не з книжками, а з планшетом. Це набагато зручніше, тому що книжки дуже важкі,

– розповіла 8-класниця львівського ліцею №51 Анна.

Утім батькам поки не радять поспішати купувати книжки, адже вони є в електронному доступі, і чиновники обіцяють незабаром доукомплектувати все.



Діти надають перевагу електронним підручникам / Фото kidsvisitor

Можна прийти і скинути собі на флешку будь-який підручник для 7 і 6 класу – в нас є вони в електронному вигляді. Також є такі діти, які відмовляються від справжніх підручників і кажуть, що у них все є в електронному варіанті", – запевнила бібліотекарка НВК №16 Марина Ляндебурська.

Підручники в школах "зношуються" кожні 5 років. Саме це і є головною причиною теперішньої нестачі. В Інституті модернізації змісту освіти опообіцяли найближчим часом ситуацію виправити.