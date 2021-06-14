Учням теж потрібні стипендії та бонуси, – Тополя пропонує давати дітям більше мотивації

Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя вважає, що дитині в школі потрібен азарт до навчання. Зокрема, за його словами, учням потрібно також давати стипендії та бонуси, щоб це мотивувало навчатися.

Соліст популярного музичного гурт пропонує школам використати ідею платити дітям за навчання. Таку думку він висловив у фільмі про освіту в Україні “2045: Нова національна ідея”.

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Тарас Тополя вважає, що дитині у школі потрібен азарт до навчання.

"Якщо дасиш дитині в школі азарт – не в поганому розумінні слова, а азарт навчання, – вона буде це робити навіть без контролю батьків, буде намагатися вхоплювати знання", – зазначив артист.

Тож, на його думку, у школі необхідно запровадити стипендії.

Я уже давно кажу, що нам потрібні стипендії для дітей, як особисті, так і стипендії для класу. Нам потрібні бонуси, система мотивації та "плюшок" для того, аби діти хотіли вчитися і досягати успіху,

– переконує Тополя.

Співак пропонує вводити таку систему бонусів: щоб діти набирали бали, які потім могли обміняти на поїздку в табір.

"Тоді діти будуть підтягувати один одного, тоді у них буде колективна історія: якщо сам не впораюсь, то разом ми точно зможемо чогось досягнути", – додає він.

За словами Тараса Тополі, як тільки у дітей буде азарт, а не лише участь в олімпіадах, які нікому не потрібні, відразу в українській освіті збільшиться успішність.

До слова, завершилася IX Всеукраїнська інтернет-олімпіада від проєкту “На Урок”, до якої долучилася майже половина українських шкіл. Учні з яких областей показали найкращі результати – читайте у статті.