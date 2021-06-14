Соліст популярного музичного гурт пропонує школам використати ідею платити дітям за навчання. Таку думку він висловив у фільмі про освіту в Україні “2045: Нова національна ідея”.

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Тарас Тополя вважає, що дитині у школі потрібен азарт до навчання.

"Якщо дасиш дитині в школі азарт – не в поганому розумінні слова, а азарт навчання, – вона буде це робити навіть без контролю батьків, буде намагатися вхоплювати знання", – зазначив артист.

Тож, на його думку, у школі необхідно запровадити стипендії.

Я уже давно кажу, що нам потрібні стипендії для дітей, як особисті, так і стипендії для класу. Нам потрібні бонуси, система мотивації та "плюшок" для того, аби діти хотіли вчитися і досягати успіху,

– переконує Тополя.

Співак пропонує вводити таку систему бонусів: щоб діти набирали бали, які потім могли обміняти на поїздку в табір.

"Тоді діти будуть підтягувати один одного, тоді у них буде колективна історія: якщо сам не впораюсь, то разом ми точно зможемо чогось досягнути", – додає він.

За словами Тараса Тополі, як тільки у дітей буде азарт, а не лише участь в олімпіадах, які нікому не потрібні, відразу в українській освіті збільшиться успішність.

До слова, завершилася IX Всеукраїнська інтернет-олімпіада від проєкту “На Урок”, до якої долучилася майже половина українських шкіл. Учні з яких областей показали найкращі результати – читайте у статті.