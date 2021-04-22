Зазначимо, що уроки, присвячені Дню пам’яті Чорнобильської трагедії та Дню вшанування учасників ліквідації її наслідків, мають не залякувати школярів, а вчити робити висновки та не допускати такого у майбутньому.

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Зараз перед вчителями лежить досить складна проблема – виховати покоління людей, які подивляться на ці трагічні події під іншим кутом.

Чому важливо говорити про Чорнобиль? Аварія на ЧАЕС – це трагедія всесвітнього масштабу, проте понад 60% українців не можуть згадати дату, причини й наслідки аварії. За цим посиланням ви знайдете новітні розсекречені документи щодо аварії.

26 квітня на сайті СhornobylLessons.com вчитель будь-якої школи України зможе знайти " Урок пам'яті Чорнобиля", розроблений спеціально для кожного з першого по одинадцятий класи, та організувати його перегляд для своїх учнів.

Додамо, що учителям пропонують скористатись "Уроками пам’яті Чорнобиля", які були розроблені для 1 – 11 класів, та організувати перегляд відповідних відеоуроків для своїх учнів.

8 елементів інформативного уроку про Чорнобиль

Підготуйте тематичну презентацію .

. Ознайомте школярів зі статистичними даними (люди, території, наслідки).



Чорнобильська катастрофа у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Запропонуйте учням наперед підготувати доповіді , що стосуються теми.

, що стосуються теми. Старші школярі можуть знайти в художній літературі згадки про трагедію. Молодші учні можуть намалювати малюнки до теми.

до теми. На уроках трудового навчання чи інших заняттях підготуйте разом із дітьми пам’ятні дзвони, які давно стали символом трагедії.

Якщо є технічні можливості, продемонструйте документальні відеоматеріали з архівів.

з архівів. Запросіть на урок ліквідатора або його розповідь на відео, де він ділиться спогадами про той час.

або його розповідь на відео, де він ділиться спогадами про той час. Знайдіть або запропонуйте учням відшукати інформацію про сучасні методи захисту від радіації та способи боротьби з її негативним впливом.

Ігра Stalker. Про комп’ютерну гру S.T.A.L.K.E.R. діти, безперечно, чули. Цікаво, що однією з тем для гри стала Чорнобильська зона. Так, у 2011 році вийшов блокбастер “Трансформери 3: Темний бік Місяця”, де одним із завдань героїв стає операція в Чорнобилі, у Прип’яті.

Блокбастер "Операція в Чорнобилі" / Трансформери 3: Темний бік Місяця”:



Зазначимо, що доречною буде виставка тематичних малюнків чи саморобок, які діти підготують заздалегідь.

Окрім того, можна створити разом із учнями інформаційний плакат "Дзвони Чорнобиля". Для цього необхідно заздалегідь підготувати аркуш формату А1 та заготовки-дзвоники. Саме на них кожен учень зможе написати відомий йому факт про аварію, висловити свою думку щодо трагедії.

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На сьогодні знято багато якісних документальних фільмів про Чорнобиль, оберіть сюжет для своїх учнів або продемонструйте цікаві унікальні зйомки, наприклад, “Прип'ять з висоти пташиного польоту. 30 років після аварії”.

Відео про Чорнобильську катастрофу: історія про трагедію

Важлива порада для вчителя! Акцентуйте увагу не стільки на трагедії, скільки на способах (реалізованих чи ні), які людство винайшло для боротьби з екологічними проблемами та радіаційним забрудненням.



І уникайте нещирого пафосу чи награного трагізму, інакше є велика ймовірність, що урок перетвориться на чергове “відбування часу”.