Під час дистанційного навчання школи можуть відмовитись від 12-бальної шкали оцінювання та за деякі предмети ставити "зараховано".

Про це йдеться у законі про повну загальну середню освіту, передає прес-служба Міністерства освіти і науки України.

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Згідно з ним, школи можуть оцінювати учнів за власною шкалою. Але згодом це варто перевести у бали. Зокрема, таке оцінювання вчителі можуть використовувати для таких предметів:

Фізична культура;

Трудове навчання;

Образотворче мистецтво;

Музичне мистецтво;

Основи здоров’я, тощо.

Натомість освітяни рекомендують оцінювати школярів з деяких предметів не за 12-бальною шкалою, а – "зараховано"/"не зараховано", якщо понад 50% уроків проводиться дистанційно.

До слова, раніше МОН рекомендували школам самостійно вирішувати питання про перенесення канікул з урахуванням епідеміологічної ситуації. Також рекомендується ввести гнучку структуру освітнього процесу.