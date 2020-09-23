У школах учням можуть не ставити оцінки з деяких предметів на час карантину: що відомо
Під час дистанційного навчання школи можуть відмовитись від 12-бальної шкали оцінювання та за деякі предмети ставити "зараховано".
Про це йдеться у законі про повну загальну середню освіту, передає прес-служба Міністерства освіти і науки України.
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Згідно з ним, школи можуть оцінювати учнів за власною шкалою. Але згодом це варто перевести у бали. Зокрема, таке оцінювання вчителі можуть використовувати для таких предметів:
- Фізична культура;
- Трудове навчання;
- Образотворче мистецтво;
- Музичне мистецтво;
- Основи здоров’я, тощо.
Натомість освітяни рекомендують оцінювати школярів з деяких предметів не за 12-бальною шкалою, а – "зараховано"/"не зараховано", якщо понад 50% уроків проводиться дистанційно.
До слова, раніше МОН рекомендували школам самостійно вирішувати питання про перенесення канікул з урахуванням епідеміологічної ситуації. Також рекомендується ввести гнучку структуру освітнього процесу.
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