Українські школярі заробили 69 золотих, 42 срібних та 37 бронзових медалей. Українську збірну представляв 251 спортсмен. Загалом у змаганнях взяли участь 2 500 учнів віком 13 – 15 років із 35 країн світу.

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Українські школярі представляли 15 видів спорту:

бадмінтон,

баскетбол,

баскетбол 3х3,

вільна та греко-римська боротьба,

волейбол,

дзюдо,

карате,

легка атлетика,

плавання,

спортивне орієнтування,

настільний теніс,

тхеквондо (ВТФ),

футбол,

шахи.

Українська федерація шкільного спорту розповіла, що у перший день змагань потужно виступили українські плавці, завоювавши 12 нагород. Легкоатлети відзначилися ще 7 медалями. А ще цього дня було дзюдо – 4 нагороди, карате – 3 нагороди та спортивне орієнтування – 3 нагороди.

Наступного дня наша скарбничка поповнилася одразу 48 нагородами. Відмінно попрацювали борці класичного стилю, які вибороли 10 медалей. Дзюдоїсти також продемонстрували достойний результат – 7 медалей. Представники карате та тхеквондисти вибороли по 4 нагороди, легкоатлети – 6 медалей, а плавці – 13 медалей.

Українці викликали справжній фурор на Всесвітніх шкільних іграх. Впевнені, що про наших борчинь ще довго будуть згадувати у світі учнівського спорту. 10 золотих із 10 можливих нагород – і тут навряд чи щось можна додати. Стовідсотковий результат показали й дві пари спортсменів з настільного тенісу – у підсумку два золота,

– написали у відомстві.

Останні два змагальних дні у сумі принесли 34 медалі. Загалом було розіграно 172 комплекти нагород. Водночас зі спортивними змаганнями для учнів проводились освітні та культурні заходи, оскільки мета події – розвивати взаємоповагу, толерантність, єднання й дружбу.

Учнівська збірна з України виборола перше місце / Фото Української федерації шкільного спорту



У МОН додали, що вперше в Україні відбудеться Чемпіонат світу серед школярів з футболу та зимова Всесвітня Гімназіада-2023. Таке рішення схвалено Міжнародною федерацією шкільного спорту в Белграді (Сербія).

Довідка! Федерація шкільного спорту (ISF) – це міжнародна багатоспортивна організація, визнана Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) з 1995 року, що об’єднує 132 національні шкільні спортивні організації з усього світу.



Вона щорічно організовує понад 10 міжнародних спортивних змагань і масових спортивних та освітніх заходів для школярів у віці від 6 до 18 років.