В Україні вже декілька шкіл закрилися через коронавірус. Тому всіх учнів варто перевести на дистанційне навчання, щоб запобігти перебігу стрімкого захворювання.

Про це заявила лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська у ефірі "Право на владу", передає 24 канал.

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За її словами, зараз в Україні щодня збільшується кількість хворих на COVID-19, тому потрібно вжити відповідних заходів.

Хоча інфекціоністка вважає, що країна перебуває лише на початку другої хвилі, тому діти мають навчатися онлайн.

"Я із самого початку була за дистанційне навчання. Наразі ми тільки на початку цього зростання. Всі мають розуміти, що зараз неможливо покласти в стаціонар хворого з групи ризику. Якщо цього не будуть дотримуватися, готуйтесь до того, що всі залишаться на домашньому лікуванні", – додала Голубовська.

До слова, станом на 4 вересня в Україні лабораторії підтвердили загалом 130 951 випадок інфікування COVID-19, за останню добу – 2 723 нових хворих.

Окрім того, 2 вересня Україна посіла друге місце в Європі за кількістю нових смертей від COVID-19 після Росії, а четверте – за кількістю нових випадків захворювання.