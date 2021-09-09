Учнів початкової школи у Хмельницькому госпіталізували з отруєнням: що сталося

У Хмельницькому навчально-виховному об’єднанні №1 зафіксували отруєння у п’яти учнів початкової школи. Четверо з них госпіталізували до інфекційної лікарні, їх стан лікарі оцінюють як середньої важкості.

Медична директорка Хмельницької інфекційної лікарні Нінель Марцонь розповіла, що ввечері 7 вересня до лікарні звернулися батьки п’яти дітей з приводу харчового отруєння. Усі діти скаржилися на блювання та болі у животі.

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За її словами, четверо дітей госпіталізували до медзакладу, батьки однієї дитини від госпіталізації відмовилися.

Усі діти, що звернулися до лікарні, є учнями молодших класів НВО №1. Стан дітей на сьогодні середньої важкості – у двох вже немає температури, у двох ще періодично піднімається температура,

– сказала Нінель Марцонь.

Ще низка дітей з поганим самопочуттям та схожими симптомами знаходиться вдома. У поліції Хмельницької області за фактом ймовірного отруєння дітей відкрили кримінальне провадження

Що кажуть діти

Школярі розповіли лікарці, що їм не дуже смакувало м’ясо у плові, який вони учора споживали в шкільній їдальні.

Проте, як відзначає Нінель Марцонь, окрім плову діти їли ще й багато інших різних продуктів. "На сьогодні більше дітей, учнів НВО №1, до нас в лікарню не поступало", – додає вона.

За прогнозами, діти, які були госпіталізовані з харчовим отруєнням до інфекційної лікарні, пробудуть у них на лікуванні 5 – 7 днів.

Реакція департаменту освіти

На ситуацію, що склалася у НВО №1 одразу відреагували у департаменті освіти та науки Хмельницької міськради.

Його очільниця Надія Балабуст каже, що Держпродспоживслужба вже направила до цієї школи своїх спеціалістів.

Спільно із регіональним лабораторним центром там було відібрано зразки проб харчових продуктів та змивів, обстежено працівників на наявність збудників кишкових інфекцій. Наразі встановлюються причини масового захворювання дітей,

– повідомила вона.

Також проводиться перевірка на бактерії та віруси 11 працівників НВО №1, які готують їжу у закладі або контактують близько з самими дітьми.

Школу перевели на дистанційку

Спочатку навчальний заклад працював у штатному режимі, але до з’ясування причин нездужання учнів, там ввели посилені дезінфекційні заходи. Станом на 8 вересня на уроках були відсутні 232 дитини з 602 учнів початкової школи навчально-виховного об’єднання.

А вже від 9 вересня у початковій школі та дошкільному підрозділі буде дистанційне навчання.

До слова, в одній із гімназій Києва отруїлись 170 дітей. Спочатку школярам просто стало погано. Потім вже з'явилась діарея та блювання. Згодом в однієї хворої виявили кишкову інфекцію. Керівництву гімназії виписали штраф у понад 30 тисяч.