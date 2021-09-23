Сергій Горбачов заявив, що, згідно з законом, учні мають право на безпечні та нешкідливі умови навчання, на захист під час освітнього процесу від приниження гідності, булінгу, будь-яких форм насильства та експлуатації.

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За його словами, директор школи зобов’язаний забезпечувати створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища.

У школі діти повинні здобувати знання, а не перетворюватися на робочий ресурс вчителя, директора, міста або селища,

– зазначає Сергій Горбачов.

Чи можна залучати дітей до праці та з якого віку

У Службі освітнього омбудсмена наголосили, що прийняття дитини на роботу допускається з 16 років (це можуть зробити і з 15 років за згодою батьків).

Проте забороняється залучення дітей до найгірших форм дитячої праці, участі у важких роботах і роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

Неповнолітніх дітей також не мають права залучати до:

роботи у нічний час, у вихідні дні;

понаднормові роботи, підіймання і переміщення предметів, маса яких перевищує встановлені граничні норми ваги.

Сергій Горбачов запевнив, що законна праця неповнолітніх і волонтерська діяльність має здійснюватися у позаурочний час.

Учні не повинні прибирати шкільну ділянку

Санітарний регламент для шкіл, що набув чинності з 1 січня 2021 року, змінив правила прибирання учнями школи. Раніше учні 2 – 4 класів могли брати участь у прибиранні території школи, а учні 5 – 12 класів – у генеральному та щодобовому поточному прибиранні ділянки (підмітати, очищувати від снігу, саджати дерева).

Але вже новий регламент не дозволяє прибирання території школи, а лише створює правило, що учні повинні тримати власне робоче місце у чистоті та прибирати за собою сміття.

Робота з самообслуговування має проводитися за участю педагогічних та/або медичних працівників і не перевищувати 1 годину на тиждень.

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Чим відрізняється праця від волонтерства? Волонтер добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність. Відповідно діти можуть добровільно допомогти, наприклад, посадити квіти в дворі чи прибирати певну ділянку парку.

Але відбуватися це має лише у позаурочний час. Тому варто розрізняти примусову працю і добровільне волонтерство.

Відповідальність за експлуатацію дитячої праці

Згідно зі статтею Конвенції щодо форм дитячої праці №182, примусова чи обов’язкова праця належить до однієї з найгірших форм праці дітей. Стаття №43 Конституції України забороняє використання примусової праці.

Відповідно до статті №150 Кримінального кодексу України, експлуатація дитини, яка не досягла 16 років, шляхом використання її праці карається арештом до шести місяців або обмеженням волі до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Куди звертатись у разі експлуатації дітей? Якщо дитина постраждала від трудової експлуатації, ви можете звернутися до: