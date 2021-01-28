Після завершення локдауну в українських школах загострилася давня проблема – коли учнів примушують обов’язково носити шкільну форму. Водночас освітній омбудсмен запевняє, що такі вимоги порушують права дітей.

Джерело: Сергій Горбачов у фейсбуці

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що він отримує безліч звернень від учнів та їхніх батьків про те, що педагоги чи адміністрація закладу освіти примушують дітей носити обов’язкову шкільну форму. Ще й відповідного фасону та кольору.

До теми Школи повернулися до мультипрофільного харчування: чим годують учнів – фото

Горбачов пояснює, що часто у дискусіях виникає плутанина, оскільки учасники дискусії не відрізняють шкільний одяг (одяг для школи) від обов’язкової шкільної форми. А це різні речі.

До прикладу, одяг для школи — це вільний вибір дитини або її батьків. Єдиними вимогами до такого одягу є: охайність, зручність та відповідність сезону.

Все. Жодні вимоги щодо стилю, кольору чи інших атрибутів шкільного одягу неприпустимі та незаконні,

– заявив освітній омбудсмен.

Натомість обов’язкова шкільна форма – це уніформа, однаковий для всіх (хлопців і дівчат) зразок одягу.

Освітній омбудсмен переконує, що за недотримання форми одягу до учнів можуть застосовувати санкції та покарання.

"Наприклад, за те, що дитина приходить в одязі не того кольору або не того фасону починається цькування, погрози та приниження з боку адміністрації закладу та вчителів: учня чи ученицю публічно сварять, психологічно тиснуть і навіть не допускають до занять", – наголошує Горбачов.

За його словами, обов'язкова шкільна форма дуже часто стає приводом для булінгу, дискримінації, знущань та принижень. А вже це дуже небезпечно.

Обов'язкова шкільна форма не лише позбавляє дитину права на індивідуальність та самовираження, а й санкції за її недотримання завдають дитині серйозних моральних травм, які можуть залишитися на все життя,

– пише Сергій Горбачов.

До слова, з понеділка, 25 січня, школи вийшли на очне навчання після локдауну. В яких містах продовжили змішану чи дистанційну форму навчання – читайте у матеріалі.