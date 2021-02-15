Чи переведуть учнів у Чернівцях на онлайн-навчання через погіршення ситуації з коронавірусом

У Чернівецькій області погіршилася ситуація з коронавірусом. Проте обласні школи не будуть переводити учнів на дистанційне навчання. Міська комісія ТЕБ та НС вирішила не закривати заклади освіти.

Хоча, за словами заступниці голови Чернівецької облдержадміністрації Наталії Гусак, минулого тижня за один день госпіталізували 114 осіб з коронавірусом. Це рекордний показник за весь час пандемії.

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"Є певна сукупність осіб, які дуже добре повеселилися на свята. Далі вони йдуть у свої сім'ї, звідти переносять вірус у садки і школи, потім в інші родини, після в колективи", – сказала Гусак.

Через це школам рекомендували перевести учнів на дистанційну форму навчання.

В яких випадках навчання буде дистанційним

Проте на засідання міської комісії ТЕБ та НС у Чернівцях вирішили не переводити на онлайн всі школи.

Зокрема, заборонено відвідувати заклади освіти, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу закладу.

Окрім того, у разі захворювання на грип понад 25% школярів, також будуть організувати навчання за дистанційною формою.

Натомість директорам шкіл рекомендують переводити класи на самоізоляцію або дистанційне навчання у випадку, якщо там через захворювання відсутні понад чверть учнів класу або якщо учні контактували з хворим на COVID-19.

Як навчати учнів в очному режимі

Тобто адміністрація школи в залежності від епідеміологічної ситуації в закладі освіти приймає рішення про очну, змішану, дистанційну форму навчання для учнів.

Комісія ТЕБ та НС наголосила, що у школах, які працюють очно, рекомендовано:

розглянути можливість запровадження двозмінного навчання;

розведення у часі початку уроків для різних класів;

поділу на групи для позачергового відвідування школи;

викладання окремих предметів (музичне мистецтво, фізична культура, образотворче мистецтво, інформатика, основи здоров’я, трудове навчання, громадянська освіта, зарубіжна література, технології) в онлайн-режимі.

До слова, в Україні за минулу добу виявили 2332 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

Станом на 15 лютого кількість хворих на COVID-19 у Чернівецькій області – 225 людей. Загалом від початку спалаху на Буковині новим типом коронавірусу заразилися 48 798 людей.