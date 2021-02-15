Чи переведуть учнів у Чернівцях на онлайн-навчання через погіршення ситуація з коронавірусом
У Чернівецькій області погіршилася ситуація з коронавірусом. Проте обласні школи не будуть переводити учнів на дистанційне навчання. Міська комісія ТЕБ та НС вирішила не закривати заклади освіти.
Джерело:Чернівецька міська рада
Хоча, за словами заступниці голови Чернівецької облдержадміністрації Наталії Гусак, минулого тижня за один день госпіталізували 114 осіб з коронавірусом. Це рекордний показник за весь час пандемії.
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"Є певна сукупність осіб, які дуже добре повеселилися на свята. Далі вони йдуть у свої сім'ї, звідти переносять вірус у садки і школи, потім в інші родини, після в колективи", – сказала Гусак.
Через це школам рекомендували перевести учнів на дистанційну форму навчання.
В яких випадках навчання буде дистанційним
Проте на засідання міської комісії ТЕБ та НС у Чернівцях вирішили не переводити на онлайн всі школи.
- Зокрема, заборонено відвідувати заклади освіти, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу закладу.
- Окрім того, у разі захворювання на грип понад 25% школярів, також будуть організувати навчання за дистанційною формою.
Натомість директорам шкіл рекомендують переводити класи на самоізоляцію або дистанційне навчання у випадку, якщо там через захворювання відсутні понад чверть учнів класу або якщо учні контактували з хворим на COVID-19.
Як навчати учнів в очному режимі
Тобто адміністрація школи в залежності від епідеміологічної ситуації в закладі освіти приймає рішення про очну, змішану, дистанційну форму навчання для учнів.
Комісія ТЕБ та НС наголосила, що у школах, які працюють очно, рекомендовано:
- розглянути можливість запровадження двозмінного навчання;
- розведення у часі початку уроків для різних класів;
- поділу на групи для позачергового відвідування школи;
- викладання окремих предметів (музичне мистецтво, фізична культура, образотворче мистецтво, інформатика, основи здоров’я, трудове навчання, громадянська освіта, зарубіжна література, технології) в онлайн-режимі.
До слова, в Україні за минулу добу виявили 2332 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Івано-Франківській і Чернівецькій областях.
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