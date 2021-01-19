Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що після завершення локдауну учні випускних 9-х та 11-х класів, які цього року складають ДПА та ЗНО, мають повернутися до очної або змішаної форми навчання.

Очільник МОН наголосив, що він під час спілкування з учителями чує перестороги з приводу відсутності очного навчання з учнями. Про це Сергій Шкарлет написав у телеграмі.

Цікаво Замість червоних дипломів: у Міносвіти пояснили, як і кому видаватимуть дипломи з відзнакою

Проте, за його словами, не менше хвилюються батьки та самі школярі, яким вже починають готуватися до ЗНО та ДПА в дистанційній формі.

Шкарлет запевнив, що після завершення посиленого карантину, який триватиме до 24 січня, учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання. Але якщо цьому сприятиме епідеміологічна ситуація в країні.

В областях, де показники захворюваності на СOVID-19 будуть контрольованими, я порушуватиму питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів за парти. Маємо наміри також відновити повноформатне або змішане навчання для школярів інших класів,

– заявив міністр освіти.

Він наголосив, що зараз тривають консультації з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та головним санітарним лікарем Віктором Ляшком.

Також Шкарлет закликав вчителів, учнів та їхніх батьків до дотримання карантинних вимог.



До слова, раніше Сергій Шкарлет повідомив, що після завершення посиленого карантину школярі зможуть повернутися до очної та змішаної форм навчання. Зокрема, йдеться про учнів молодших класів.