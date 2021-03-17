Учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, звільнили від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році. Все через пандемію коронавірусу.

Відповідний наказ зареєстрували в Мін'юсті 16 березня.

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Чому скасували ДПА

Рішення ухвалили через переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації. Власне, все через ситуацію з коронавірусом.

Так, кожен учень повинен проходити ДПА, крім випадків, визначених законодавством. Однак школярі, що проживають у зоні надзвичайної ситуації, можуть бути звільнені від атестації за рішенням МОН або місцевих органів управління освіти.

Зважаючи на це, МОН звільнило від проходження державної підсумкової атестації здобувачів закладів загальної середньої освіти 4-х і 9-х класів у 2020/2021 навчальному році,

– мовиться у повідомленні.

Як діяти школярам

У відповідному документі про освіту учнів, звільнених від ДПА, необхідно буде зробити запис "звільнений(а)".

Рішення буде чинним, коли його опублікують в "Офіційному віснику України".

Зверніть увагу! Через стрімке поширення коронавірусу багато українських школярів вчаться дистанційно. Наприклад, частину школярів вже перевели на "дистанційку" в Івано-Франківську, Житомирі, Одесі, Львові тощо.