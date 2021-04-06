Учнів 1 – 4 класів треба переводити на дистанційку, бо школи – це каталізатор пандемії, – лікарі

Лікарі переконують, що на дистанційне навчання необхідно переводити не лише учнів 5 – 11 класів, але й молодшу школу. Адже в закладах освіти майже неможливо дотримуватися усіх заходів безпеки, а тому існує загроза, що дитина принесе вірус у родину.

Але за словами завідувача кафедри анестезіології Харківської медакадемії Володимира Корсунова, у сімейному колі ризик інфікування набагато вищий, ніж у громадських місцях.

До теми В яких областях України учні навчаються дистанційно через карантин: перелік

Він наголошує, що дотримуватись карантинних вимог в шкільних класах і коридорах неможливо. І діти ніколи не будуть все це виконувати.

Там (у школі, – 24 канал) відбувається каталізатор пандемії. Через тісні контакти діти інфікують одне одного і вчителів, а потім ідуть додому, де є дорослі, і що гірше – бабусі з дідусями. Сімейні контакти дають дуже високий рівень інфікування, на відміну від тимчасових у супермаркеті або торговельному центрі,

– запевнив Володимир Корсунов.

Він розповів, що дитяча лікарня Харкова вперше за весь період пандемії завантажена майже на 100%. На лікуванні перебувають діти будь-якого віку – і малюки, і підлітки.

Натомість директорка Департаменту освіти і науки Києва Олена Фіданян вважає, що дошкільнята й початкові класи не можуть повноцінно навчатися без прямого контакту з вихователем чи вчителем.

"До того ж, не всі батьки мають змогу залишатися з дитиною вдома чи попросити когось про допомогу. Саме тому вихованців садочків та учнів початкових класів переводимо на дистанційку лише за надзвичайних обставин. Дитячі установи можуть бути відкриті навіть у червоній зоні", – зазначила Фіданян.

Яка ситуація з коронавірусом у школах

Служба освітнього омбудсмена повідомила, що зараз педагоги хворіють найбільше, адже вони під час виконання своїх професійних обов’язків комунікують із великою кількістю людей, а це – підвищений ризик.

Навіть із цих неповних даних можемо зробити висновок, що загальна кількість хворих працівників у 1,5 – 2 рази більша, ніж учнів чи вихованців,

– пише Служба освітнього омбудсмена.

Зокрема, спостерігається такий рівень захворюваності учнів та педагогів (станом на 24 березня):

Миколаїв: 130 учнів та 190 вчителів;

Тернопіль: 2 вихованці та 42 працівники закладів дошкільної освіти (2% від загальної кількості працюючих).

Кіровоградська область: 68 учнів та 131 вчитель;

Сумська область: 18 школярів та 44 педагогічні працівники.

До слова, Київ запровадив тотальний локдаун з 5 квітня. Він передбачає закриття дитячих садочків, початкової школи, а також зупинку роботи транспорту (він курсуватиме лише за спецпропусками). Також жорсткі обмеження почали діяти у Львові, Чернігові та Вінницькій області.