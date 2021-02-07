Школярі здивували улюблену вчительку, привітавши її в день заміжжя: милі фото

Учні 5 класу в Івано-Франківській області здивували свою класну керівничку. Діти зустріли пару одразу біля виходу з РАЦСу, щоб привітати. З реакції вчительки було помітно, що вона навіть не здогадувалася про такий сюрприз.

Школярі зустрічали молодят зі щирими вітаннями, квітами та кульками біля Калуського міськрайонного відділу РАЦСу.

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Вчителька математики Мар’яна Уляк настільки була вражена, що не змогла стримати сліз. "Діти – це квіти життя, а наш лютневий день був сповнений найяскравішим букетом", – поділилася вона емоціями.



Учні прийшли привітати вчительку / Фото з фейсбуку Мар'яни Уляк

За словами вчительки, це було неочікувано, але до щему на душі приємно.

Від емоцій я на кілька секунд втратила дар мови. Ця серія фото повинна бути тут. Ви тільки подивіться на ці щирі емоції і відчуйте їх. Дякую класній родині 5-В класу за пережиті відчуття,

– сказала Мар’яна Уляк.

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Додамо, що до 1 вересня вчителька змонтувала для учнів відео, в якому відомі ведучі, актори та співаки привітали їх з Днем знань. А ще вчителька математики за домашні завдання ставить "лайки" або "дизлайки".