Для більшості дітей школа є другою домівкою, адже тм вони проводять багато часу. Але чи почуваються учні у школі щасливими? І як на дітей вспливають взаємини з вчителем?

Відповіді на ці запитання шукало видання "Pisa у центрі уваги". Вони провели дослідження та попросили учнів оцінити те, наскільки вони щасливі у школі

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Так, у всіх країнах ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку, куди входять близько 35 держав) більша половина учнів (80%) підтвердили, що вони почуваються щасливими у школі. Зокрема, найбільше таких школярів у Албанії, Індонезії та Перу, а найменше – в Чехії, Кореї та Словаччині.

Результати дослідження показали, що у школах, де налагоджені стосунки між учнем та вчителем, учні менше запізнюються та пропускають уроки. Загалом більшість учнів із цих країн навчаються в школах, директори яких уважають, що соціальний та емоційний розвиток учнів важливий і для вчителів.

Загалом, експерти Pisa зазначають, що хороші стосунки між учнем та вчителем позитивно впливають на їхню академічну успішність і відчуття ними приналежності до своєї школи.

Зазначимо, що взаємини вчителя та учнів мають свою специфіку на кожному освітньому етапі, що випливає з вікових особливостей та емоційного розвитку учнів. Наприклад, учні початкових класів більш схильні до емоційної близькості з учителем. Але вона слабшає у старших класах основної школи.