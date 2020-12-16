Учні 6 класу з села Вербки Волинської области надіслали президенту Володимиру Зеленському привітання з новорічними святами. У листах діти дякують за відремонтовану школу, нову їдальню та спортзал.

А також діти побажали, аби в Україні наступив мир. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграмі.

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"Учні 6-Б з Вербки на Волині цього року першими надіслали новорічні привітання. Від них затишно й тепло на душі. Усі побажання взаємні! Я обов’язково завітаю ще!", – написав президент.

Він розповів, що у листах учні бажають Зеленському здоров’я та щастя, а Україні – миру. Також діти дякують за відремонтовану школу, побудований спортзал, стадіон та нову їдальню.



Додамо, що уряд запровадив новий перелік карантинних обмежень, які діятимуть з 19 грудня 2020 року по України. Тому у школах дозволено святкуватимуть новорічні свята класами, але вони мають відбуватися без гостей та батьків учнів.