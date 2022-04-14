Учні та викладачі закладів професійної освіти отримали право на відстрочку від мобілізації

Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує відстрочку від мобілізації для певних категорій громадян. Зокрема, мовиться про учнів та викладачів закладів професійної освіти.

Про ухвалення в цілому законопроєкту №7272 повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. Він зазначив, що за документ проголосували 370 нардепів

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Хто не підлягає призову під час загальної мобілізації:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти,

асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти,

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь,

педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти.

Весняний призов в Україні скасований

Щодо працівників навчальних закладів, то ця умова діє лише, якщо вони працюють не менш як на 0,75 ставки.

Зазначимо, що в Україні оголошена загальна мобілізація. Раніше президент Зеленський підписав указ про скасування весняного призову у 2022 році.

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