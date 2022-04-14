Про ухвалення в цілому законопроєкту №7272 повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. Він зазначив, що за документ проголосували 370 нардепів
Раніше Україна розірвала наукові та освітні зв'язки з Білоруссю
Хто не підлягає призову під час загальної мобілізації:
- здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти,
- асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти,
- наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь,
- педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти.
Весняний призов в Україні скасований
Зазначимо, що в Україні оголошена загальна мобілізація. Раніше президент Зеленський підписав указ про скасування весняного призову у 2022 році.
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