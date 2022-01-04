Такі рішення ухвалили через поширення в країні нового штаму коронавірусу Омікрон. Це призвело до рекордного рівня захворюваності на COVID-19.

Важливо Зараження Омікроном: головні симптоми, на які потрібно обов'язково звернути увагу

Швидкість поширення Омікрону створила дедалі більше відчуття хаосу у США. За підрахунками Bloomberg, минулої доби, 3 січня, там виявили понад 1 мільйон хворих на коронавірус, що є світовим рекордом за весь час пандемії.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс пообіцяв зберегти роботу найбільшої шкільної системи країни, попри погіршення ситуації із захворюваністю.

Ми хочемо бути гранично ясними: найбезпечніше місце для наших дітей – це шкільна будівля,

– сказав Адамс.

Школи продовжать канікули чи перейдуть на дистанційку

Проте через Омікрон десяткам тисяч учнів доведеться повернутись на дистанційку або залишитися на канікулах.

За словами представника міського управління освіти, лише одну державну школу було повністю закрито на карантин 3 січня – через брак персоналу.

Міста, такі як Мілуокі, Клівленд і Детройт, або перейшли онлайн-навчання, або повністю скасували заняття на цьому тижні для десятків тисяч учнів, посилаючись як на нестачу персоналу та поширення Омікрону.

Американські батьки підтримують рішення перевести школи на дистанційне навчання цього тижня. Але розчаровані тим, що їм про це сказали лише 1 січня, через що деякі батьки опинилися у скрутному становищі.

Додамо, що деякі школи використовують тестування на коронавірус, щоб стримати поширення хвороби та знизити його вплив на навчання.

Наприклад, у Вашингтоні всі співробітники та 51 тисяча учнів державних шкіл мають завантажити негативний результат тесту на веб-сайт округу перед тим, як прийти на уроки. Аналогічні заходи вживають у Каліфорнії.

Зверніть увагу! За даними вебсайту Burbio, який відстежує порушення в роботі шкіл, на цьому тижні в США закрито понад 2750 шкіл.

Додамо, що учні в Великій Британії через Омікрон повинні будуть носити маски у школах після повернення з новорічних канікул. Відомо, що маски треба буде носити у приміщеннях шкіл, враховуючи класи, бібліотеки й навіть коридори.

До слова, в Україні почали фіксувати захворювання на новий штам коронавірусу "Омікрон". Проте наразі це лише одиночні випадки, тож у школах не планують продовжувати зимові канікули. Деталі – читайте у статті.

Що відомо про штам Омікрон Його вже виявили більше ніж у 100 країнах світу. Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації.



ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі. Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.



У ВООЗ порівняли штами Омікрон і Дельта: дивіться відео