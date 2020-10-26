Учні та студенти отримають стипендії президента за перемогу у конкурсі Шевченка
Учням та студентам, які стануть переможцями фінального етапу X Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, будуть призначені стипендії президента України.
Цього року переможцями стали 39 українців, передає пресслужба Міністерства освіти і науки України.
Цікаво! Найкращі викладачі України безкоштовно підготують школярів до ЗНО: що відомо
Так, стипендія призначається терміном на 1 рік, а кошти будуть виплачувати щомісячно.
За словами тимчасового очільника МОН Сергія Шкарлета, зазначені стипендії є результатом участі талановитих учнів та студентів в Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка.
Шкарлет додав, що цей конкурс вже започаткований як щорічний загальнонаціональний захід і добре відомий сьогодні не лише в Україні, а й за її межами.
"Він перетворюється на великий марафон, коли близько 2 мільйонів талановитих людей змагаються за звання найкращих знавців Шевченкового слова. Стипендії президента є свідченням підтримки державою майбутніх письменників, поетів і журналістів", – додав він.
Що відомо про цей конкурс?Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка проходить серед учнів 5-11 класів та професійно-технічної освіти, а також студентів і курсантів вишів.
Конкурс проходить в чотири етапи (шкільний, районний, обласний та фінальний). Фінальний етап змагання проводиться одночасно у всіх регіонах України за єдиними завданнями, підготовленим МОН для кожної вікової категорії учасників. У 2019 році до фіналу конкурсу вийшло понад 900 школярів, учнів профтехучилищ та студентів, 39 з них стали переможцями.