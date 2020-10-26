Учням та студентам, які стануть переможцями фінального етапу X Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, будуть призначені стипендії президента України.

Цього року переможцями стали 39 українців, передає пресслужба Міністерства освіти і науки України.

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Так, стипендія призначається терміном на 1 рік, а кошти будуть виплачувати щомісячно.

За словами тимчасового очільника МОН Сергія Шкарлета, зазначені стипендії є результатом участі талановитих учнів та студентів в Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка.

Шкарлет додав, що цей конкурс вже започаткований як щорічний загальнонаціональний захід і добре відомий сьогодні не лише в Україні, а й за її межами.

"Він перетворюється на великий марафон, коли близько 2 мільйонів талановитих людей змагаються за звання найкращих знавців Шевченкового слова. Стипендії президента є свідченням підтримки державою майбутніх письменників, поетів і журналістів", – додав він.