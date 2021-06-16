Учасниками проєкту можуть бути учні та студенти віком 13 – 22 років, які мають базовий рівень англійської та достатню для відеозв’язку швидкість інтернету.

До теми 7 курсів для вчителів, які допоможуть провести літо з користю

Спілкуватися вони будуть цілу годину щотижня із волонтерами (у програмі є 50 тисяч волонтерів з США та усьому світі), які вільно володіють англійською мовою.

Які критерії для реєстрації учнів та студентів у програмі:

вік 13 – 22,

мінімальний рівень англійської мови для висловлення думок,

готовність приділяти 1 годину розмовним сесіям.

Зареєструватися для участі можна в цій формі. Через день після реєстрації вам надішлють електронного листа із запрошенням на коротке 15-хвилинне відеоінтерв’ю.

ENGin може допомогти безкоштовно:

вдосконалити свою англійську мову,

висловлювати свої думки більш вільно і впевнено,

знайти друга/подругу з іншої країни.

До слова, книги іноземною мовою допоможуть запам'ятати нові слова й фрази, розвинути почуття грамотності та мови, а також навчить сприймати іноземну мову на слух. Як читати з дитиною книги англійською мовою – лайфхаки у статті.