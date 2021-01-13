Часто в школах буває так, що учні на уроках спілкуються виключно українською, а на перерві переходять на російську. Чи можна це змінити в українські освіті?

"Мовний регламент – це уявна категорія, визначена мовними статтями освітнього законодавства", – розповідає мовний омбудсмен Тарас Кремінь в інтерв’ю виданню "Укрінформ".

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Але, за його словами, поруч із цим йде затверджена урядом стратегія популяризації мови до 2030 року "Сильна мова – успішна держава".

Зараз створюється робоча група на рівні уповноваженого із захисту державної мови та міністра освіти і науки, яка буде займатися питаннями підвищення рівня володіння державною мовою випускників шкіл,

– наголосив Кремінь.

Він додав, що також будуть підвищувати якість викладання державної мови, патріотичного виховання, наукових товариств учнів, шкільних музеїв мови тощо.

Як ці ініціативи будуть доходити до кожної школи? "Ми відчуваємо підтримку з боку уряду та маємо підписані меморандуми про співпрацю з Національною академією наук України, омбудсменом та Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення. Це те, що вимагають від нас час і суспільство", – сказав Кремінь.

Мовний омбудсмен наголошує, що треба боротися передусім за людину, за громадянина, і починати варто ще зі школи чи навіть з дитячого садочка. Бо, за його словами, війни виграють шкільні вчителі й священники.

До слова, 16 липня 2021 року набуде чинності норма закону про мову, згідно з якою усі претенденти на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування мають скласти іспит з української мови. Насамперед іспит складатимуть міністри, чиновники, керівники обласних державних адміністрацій тощо.