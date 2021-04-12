Школярі підробили результати тесту та вписали цю інформацію у спеціальному швейцарському додатку SwissCovid для відстеження контактів хворих на коронавірус.

До теми Скільки шкіл в Україні навчає учнів дистанційно: точні дані

Цей додаток дозволяє людині, яка отримала позитивний тест на COVID-19, увімкнути функцію сповіщення про хворобу. Тоді повідомлення автоматично надійде тим людям, які є контактними особами й мають піти на самоізоляцію.

Так, через витівку школярів 25 людей відправили на вимушений 10-денний карантин – серед них однокласники та деякі вчителі. А весь клас перевели на дистанційне навчання.

Тепер креативним учням загрожує серйозне покарання, адже вони сфальсифікували медичні документи. Наразі школярі отримали дисциплінарне покарання від школи, однак відраховувати дітей не збираються.

Додамо, що Швейцарія до кінця червня 2021 року планує вакцинувати принаймні однією дозою 75% людей із вразливих груп і 60% усього дорослого населення.