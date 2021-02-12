Учні середніх та старших класів Франківщини йдуть на канікули: причини

З 15 лютого школярів 5 – 11 класів Івано-Франківської області відправлять на канікули. Таке рішення було прийнято через погіршення епідеміологічної ситуації в регіоні.

Про канікули оголосили на засіданні Комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 12 лютого. Планується, що школу діти не відвідуватимуть до 1 березня.

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Головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук повідомив, що в регіоні вже перейдено межу епідеміологічного порогу щодо стану захворюваності населення на грип та гострі респіраторні захворювання.

Сумуючи кількість хворих на COVID-19 та ГРВІ, ми вже перевищили епідемпоріг на 20%, що заставляє нас прийняти відповідні рішення,

– повідомляє лікар.

Заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Ірина Кобецька додає, що з понад 2 000 хворих у палатах обласних лікарень, половина пацієнтів перебуває на кисневій терапії.

Рівень заповненості медичних закладів в області:

лікарень – майже 67%;

реанімацій – 63%.

Госпіталізують від 190 до 240 хворих на день, й найбільші показники у лікарнях Івано-Франківська та Богородчанського району.

Учні середніх та старших класів не відвідуватимуть занять вже з понеділка. Рішення стосується також вишів та технікумів.

Якщо ситуація із захворюваністю погіршуватиметься, існує можливість зупинки навчання у дитячих садках та молодших класах, однак, це рішення прийматиме вже місцева влада.