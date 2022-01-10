Учні повернулися до шкіл: яким буде навчання після канікул та де діти досі відпочивають

Школи відновлюють навчання після зимових канікул. Вже 10 січня учні в багатьох містах знову сіли за парти.

Школярі вийшли на навчання

Більшість школярів вже повернулися до навчання після канікул. Зимовий відпочинок тривав два тижні – з 25 грудня до 9 січня включно.

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Тож у понеділок, 10 січня школярі знову сіли за парти. Майже у всіх регіонах навчання розпочалося в очному режимі.

Лише в Ізмаїлі Одеської області учні вийшли з зимових канікул на дистанційку. Онлайн-навчання для всіх шкіл міста запровадили через високу захворюваність дітей.

В яких містах учні вже повернулися до навчання:

Львів (80% шкіл міста)

Київ

Харків

Рівне

Кропивницький

Полтава

Хмельницький

Чернігів

Волинь

Суми

Дніпро

Кривий Ріг

Де учні досі відпочивають

Є школи, де зимові канікули стартували 30 чи навіть 31 грудня. Проте для деяких дітей відпочинок скоротили. Так, найкоротші триватимуть лише 9 днів (замість 16 рекомендованих МОН). А в деяких містах діти досі відпочивають:

Івано-Франківськ – учні пішли на канікули 31 грудня, тож відпочиватимуть діти до 16 січня. Навчання розпочнеться з понеділка, 17 січня.

– учні пішли на канікули 31 грудня, тож відпочиватимуть діти до 16 січня. Навчання розпочнеться з понеділка, 17 січня. Житомир – у місті діти також відпочиватимуть до 16 січня. За парти школярі сядуть у понеділок, 17 січня.

– у місті діти також відпочиватимуть до 16 січня. За парти школярі сядуть у понеділок, 17 січня. Львів – 20% шкіл міста розпочали канікули пізніше, тож цього тижня діти ще відпочивають. Коли учні повертаються до навчання – читайте перелік за посиланням.

Яким буде навчання після канікул

Наразі майже всі області в Україні перебувають у червоній зоні карантину, тож у школах дотримуються відповідних правил безпеки.



Правила карантину у школах / Фото Валентини Поліщук / 24 канал

Які правила діють у школах? Навчання проходить в очній формі, але з дотриманням правил карантину. Зокрема,

Можуть працювати лише вакциновані від коронавірусу педагоги.

У приміщеннях навчальних закладів санітарний режим. Так, на перервах учні повинні носити маски.

До шкіл та садків не пускатимуть батьків та інших людей, які не мають відношення до навчального процесу.

Дітям у жовтій зоні заборонено відвідувати школи, якщо понад 50% учнів та працівників на самоізоляції через контакт із COVID-пацієнтами.

Заклади освіти, окрім садочків та початкових шкіл, можуть працювати лише за наявності 80% вакцинованого хоча б однією дозою персоналу. Інакше школа повинна перейти на дистанційку.

Що відомо про весняні канікули

Весняні канікули цього року заплановані на тиждень з 28 березня по 3 квітня. Але експерти кажуть, що вони можуть бути непередбачуваними, оскільки міжсезоння – це "улюблений" час коронавірусу, і саме восени та навесні він найпотужніше атакує країну. Тож, ймовірно, навесні COVID-19 може вдарити з новою силою і штамами.

Додамо, що на дати весняних канікул можуть вплинути форс-мажори, зокрема, високий рівень захворюваності на COVID-19, грип, ГРВІ, проблеми з опаленням. Посунути канікули можуть і заради зручності. У МОН кажуть, що школи наділені автономією і можуть самі визначати дати канікул.

Тож точно можна сказати зараз лише одне – весняні канікули будуть, але у які конкретно числа, залежатиме від того, чи буде в Україні нова хвиля коронавірусу і що вирішуватимуть щодо відпочинку для школярів на місцях.

Якими були весняні канікули минулого року? Школи у багатьох областях змінили дати весняних канікул у 2021. До прикладу, учні деяких міст Київської, Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та інших областей почали відпочивати з 9 березня. Канікули в них тривали до 14 березня включно. Також деякі школи через збільшення випадків захворювання на COVID-19 ввели двотижневі канікули для дітей.

Регіони можуть продовжити навчання на літо

У деяких містах вже анонсували уроки у червні. Так, через тритижневі осінні канікули у Харкові вирішили, що навчальний рік має тривати до 3 червня замість 27 травня. "Ми додамо один тиждень до навчального року", – зазначили у департаменті освіти міста.

У Львові та області восени відпочивали не три тижні, а два. Але теж думають продовжити навчальний рік, передає видання Tvoemisto.tv.

Оскільки осінні канікули через пандемію були дещо довшими – два тижні замість одного. Цілком ймовірно, що наші діти влітку будуть вчитися довше, тобто у червні,

– пояснила начальниця департаменту освіти Львівської ОДА Ірина Сислюк.

Тож поки схоже на те, що деякі школярі вчитимуться влітку. Питання в тому, де саме і скільки. Ми будемо повідомляти, як тільки в регіонах з’явиться інформація про продовження навчання у червні.

За минулу добу, 9 січня , в країні зафіксували майже 2 тисячі нових хворих на COVID-19, серед них 94 дитини. На жаль, за день 86 інфікованих померли, натомість одужали 3,5 тисячі людей.За весь час пандемії в Україні зафіксували 3 704 442 хворих на COVID-19. З них 3,5 мільйона одужали, але недуга забрала життя 97 325 громадян.

До слова, всі діти чекали на канікули, щоб нарешті відпочити від навчання. Проте багато учнів отримали на канікули чималий список шкільних завдань. Чи мають вчителі задавати домашку на канікули – читайте у статті.