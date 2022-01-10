Школярі вийшли на навчання
Більшість школярів вже повернулися до навчання після канікул. Зимовий відпочинок тривав два тижні – з 25 грудня до 9 січня включно.
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Тож у понеділок, 10 січня школярі знову сіли за парти. Майже у всіх регіонах навчання розпочалося в очному режимі.
Лише в Ізмаїлі Одеської області учні вийшли з зимових канікул на дистанційку. Онлайн-навчання для всіх шкіл міста запровадили через високу захворюваність дітей.
В яких містах учні вже повернулися до навчання:
- Львів (80% шкіл міста)
- Київ
- Харків
- Рівне
- Кропивницький
- Полтава
- Хмельницький
- Чернігів
- Волинь
- Суми
- Дніпро
- Кривий Ріг
Де учні досі відпочивають
Є школи, де зимові канікули стартували 30 чи навіть 31 грудня. Проте для деяких дітей відпочинок скоротили. Так, найкоротші триватимуть лише 9 днів (замість 16 рекомендованих МОН). А в деяких містах діти досі відпочивають:
- Івано-Франківськ – учні пішли на канікули 31 грудня, тож відпочиватимуть діти до 16 січня. Навчання розпочнеться з понеділка, 17 січня.
- Житомир – у місті діти також відпочиватимуть до 16 січня. За парти школярі сядуть у понеділок, 17 січня.
- Львів – 20% шкіл міста розпочали канікули пізніше, тож цього тижня діти ще відпочивають. Коли учні повертаються до навчання – читайте перелік за посиланням.
Яким буде навчання після канікул
Наразі майже всі області в Україні перебувають у червоній зоні карантину, тож у школах дотримуються відповідних правил безпеки.
Правила карантину у школах / Фото Валентини Поліщук / 24 канал
Які правила діють у школах? Навчання проходить в очній формі, але з дотриманням правил карантину. Зокрема,
- Можуть працювати лише вакциновані від коронавірусу педагоги.
- У приміщеннях навчальних закладів санітарний режим. Так, на перервах учні повинні носити маски.
- До шкіл та садків не пускатимуть батьків та інших людей, які не мають відношення до навчального процесу.
- Дітям у жовтій зоні заборонено відвідувати школи, якщо понад 50% учнів та працівників на самоізоляції через контакт із COVID-пацієнтами.
- Заклади освіти, окрім садочків та початкових шкіл, можуть працювати лише за наявності 80% вакцинованого хоча б однією дозою персоналу. Інакше школа повинна перейти на дистанційку.
Що відомо про весняні канікули
Весняні канікули цього року заплановані на тиждень з 28 березня по 3 квітня. Але експерти кажуть, що вони можуть бути непередбачуваними, оскільки міжсезоння – це "улюблений" час коронавірусу, і саме восени та навесні він найпотужніше атакує країну. Тож, ймовірно, навесні COVID-19 може вдарити з новою силою і штамами.
Додамо, що на дати весняних канікул можуть вплинути форс-мажори, зокрема, високий рівень захворюваності на COVID-19, грип, ГРВІ, проблеми з опаленням. Посунути канікули можуть і заради зручності. У МОН кажуть, що школи наділені автономією і можуть самі визначати дати канікул.
Тож точно можна сказати зараз лише одне – весняні канікули будуть, але у які конкретно числа, залежатиме від того, чи буде в Україні нова хвиля коронавірусу і що вирішуватимуть щодо відпочинку для школярів на місцях.
Якими були весняні канікули минулого року? Школи у багатьох областях змінили дати весняних канікул у 2021. До прикладу, учні деяких міст Київської, Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та інших областей почали відпочивати з 9 березня. Канікули в них тривали до 14 березня включно. Також деякі школи через збільшення випадків захворювання на COVID-19 ввели двотижневі канікули для дітей.
Регіони можуть продовжити навчання на літо
У деяких містах вже анонсували уроки у червні. Так, через тритижневі осінні канікули у Харкові вирішили, що навчальний рік має тривати до 3 червня замість 27 травня. "Ми додамо один тиждень до навчального року", – зазначили у департаменті освіти міста.
У Львові та області восени відпочивали не три тижні, а два. Але теж думають продовжити навчальний рік, передає видання Tvoemisto.tv.
Оскільки осінні канікули через пандемію були дещо довшими – два тижні замість одного. Цілком ймовірно, що наші діти влітку будуть вчитися довше, тобто у червні,
– пояснила начальниця департаменту освіти Львівської ОДА Ірина Сислюк.
Тож поки схоже на те, що деякі школярі вчитимуться влітку. Питання в тому, де саме і скільки. Ми будемо повідомляти, як тільки в регіонах з’явиться інформація про продовження навчання у червні.
До слова, всі діти чекали на канікули, щоб нарешті відпочити від навчання. Проте багато учнів отримали на канікули чималий список шкільних завдань. Чи мають вчителі задавати домашку на канікули – читайте у статті.