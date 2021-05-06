Учні повернулися до шкіл

Деякі області через покращення епідемічної ситуації вийшли з червоної зони карантину, тому там відновили навчання для школярів.

До теми Київ вийшов з локдауну: в КМДА пояснили, як відбуватиметься навчання у школах

Львів

Школярі у Львові та Львівській області повернулися до очного навчання після локдауну. Так, в області школи одразу відкрилися для учнів.

Водночас у самому Львові учні 5 – 11 сіли за парти лише з середи, 5 травня. Дитячі садочки у місті зараз також працюють у звичному режимі.

Київ

У Києві також відновили навчання для школярів та студентів через скасування локдауну. Вже з 5 травня діти повернулися до садочків, шкіл, коледжів та вишів.

Окрім того, у столиці відновили прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

Одеса

Одеса з 27 квітня перейшла до жовтої зони карантину. Тому всіх учнів з 1 по 11 класи повернули до навчання, але воно проходить у змішаній формі.

Так, предмети, які не вимагають постійної уваги вчителя, діти вивчають дистанційно. Але здебільшого уроки проходитимуть стаціонарно.

Житомир та Миколаїв

У Миколаєві також з 5 травня відновилося навчання у всіх закладах освіти. Зокрема, за парти сіли учні з 1 по 11 класи. А в Житомирі з 6 травня учні повернулися за парти.

У яких регіонах навчання й досі проходить дистанційно:

Черкаси (онлайн-навчання продовжили до 17 травня);

Сумська область (червона зона);

Запорізька область (червона зона);

Чернігівська область (червона зона);

Хмельницька область (червона зона);

Харківська область (червона зона);

Полтавська область (червона зона).

Додамо, що раніше у Міністерстві освіти і науки заявили, що підсумкове оцінювання цього навчального року може відбуватися дистанційно, якщо це потрібно.

Окрім того, батькам дозволили відвідувати школи, попри карантин. Але дорослі мають обов'язково дотримуватися протиепідемічних правил безпеки, зокрема перебувати у масках.

Яким буде навчання у після літніх канікул

У Міністерстві освіти і науки заявили, що формат, в якому буде проходити новий навчальний рік, залежатиме від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території окремих регіонів.

Водночас голова ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер наголосила, що повернення дітей до очного навчання з вересня 2021 року залежить не лише від рівня інфікування в країні, але й від темпів вакцинації.

Сподіваюся, діти зможуть повернутися в школу. Але вже з'явилися нові варіанти вірусу, які також вражають дітей. Якщо вдасться впоратися з цим протягом літа – діти зможуть повернутися до звичного навчання з осені, – запевнила вона.

До слова, раніше керівник головного управління шкільної освіти Юрій Кононенко розповів, що у деяких західних регіонах школам доведеться продовжити навчання влітку. І таке рішення приймає керівництво закладу освіти.

Але столична влада прийняла рішення не продовжувати навчання у школах Києва на літо.

Особливості ЗНО-2021

Через карантин та складний рік у навчанні в Україні можуть змінити пороговий бал ЗНО. Проте остаточне рішення мають прийняти експерти. Про це розповів заступник голови комітету ВР з питань освіти Сергій Колебош.

У МОН наголошують, що ЗНО для випускників цього року має пройти в заплановані терміни.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу

Яким буде ЗНО-2021 На вході усі будуть проходити температурний скринінг. Під час складання тестування – учасники ЗНО мають бути в масках, приміщення треба провітрюювати та дезинфікуються до і після тестувань.



Окрім того, під час тестування в аудиторіях перебуватиме максимум по 15 учасників і по два інструктори. Це потрібно для того, щоб дотримуватися принципу соціального дистанціювання. На вході усі будуть проходити температурний скринінг. Під час складання тестування – учасники ЗНО мають бути в масках, приміщення треба провітрюювати та дезинфікуються до і після тестувань.Окрім того, під час тестування в аудиторіях перебуватиме максимум по 15 учасників і по два інструктори. Це потрібно для того, щоб дотримуватися принципу соціального дистанціювання.



Якщо ж випускники з поважних причин не змогли зареєструватись для участі в основній сесії ЗНО, то вони можуть зареєструватися у додатковій сесії у період з 6 до 18 травня.

Хто може зареєструватися у додатковій сесії ЗНО, як це зробити та які документи потрібні – всі деталі читайте у матеріалі.

Загроза скасування ЗНО-2021

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що на сьогодні існує небезпека скасування зовнішнього незалежного оцінювання.

Проте він негативно ставиться до такої ідеї скасування ЗНО, бо через це можуть з’явитися високі ризики повернення корупції під час вступних іспитів до вишів.

У минулому році, наприклад, було необґрунтовано скасоване пробне ЗНО, а потім я отримав інформацію про підготовку рішення скасувати ЗНО взагалі. Думаю, тільки громадський резонанс і суспільний опір не дозволили це зробити,

– сказав Горбачов.

За його словами, ЗНО зараз перебуває під постійною атакою, тому що певна категорія людей зацікавлені у корупції під час вступу до вишів.

Хто має обов’язково складати ЗНО у 2021 році?

ЗНО треба складати тим випускникам, які планують вступати до українських вишів цього року. Натомість ДПА для учнів – необовязкова, її можна складати за бажанням.

А освітній омбудсмен Сергій Горбачов радить випускникам, які хочуть вступити до іноземного вишу, обов’язково складати ЗНО. Адже закордонні університети приймають тільки оцінки та свідоцтва, занесені в державну базу.

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Чи можуть учні скласти ДПА в школі? Окрім того, освітній омбудсмен зазначив, що випускники можуть скласти ДПА у своєму закладі освіти за програмою, яку укладе школа.

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