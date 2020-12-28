У 2021 році школярі з порушенням зору зможуть скласти зовнішнє незалежне оцінювання з використанням завдань, які будуть надруковані шрифтом Брайля. Тестування проведуть під час додаткової сесії.

Зокрема, лише деякі предмети ЗНО матимуть завдання з шрифтом Брайля: українська мова та українська література, математика, історія України, біологія, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

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Всі учасники ЗНО отримають тестовий зошит із завданнями роботи та зошит для відповідей. Відповіді на завдання також мають бути записані шрифтом Брайля з однієї сторони аркуша, починаючи з наступного після титульного.

Яким буде ЗНО для учнів з порушенням зору

Сертифікаційна робота з української мови і літератури для осіб, які під час навчання використовують шрифт Брайля, міститиме 30 завдань різних форм, зокрема – відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власне висловлення). Для виконання тесту учасники матимуть 150 хвилин.

Окрім того, у 2021 році учасники ЗНО можуть складати ЗНО лише з української мови. Так, протягом 120 хвилин учасники виконуватимуть 18 завдань різних форм, у тому числі – відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

На виконання сертифікаційної роботи з математики учні отримають 150 хвилин. Учасники повинні будуть розв’язати 20 завдань різних форм, 2 з них – відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

ЗНО з історії України міститиме 40 завдань різних форм. Для виконання роботи учасники матимуть 120 хвилин. Водночас сертифікаційна робота з біології міститиме 34 завдання різних форм, на виконання яких відведено теж 120 хвилин.

До слова, Міністерство освіти і науки розробили проєкт, завдяки якому учасники ЗНО зможуть складати додаткові тести за власний кошт. Тобто випускники мають право пройти тестування з більшої кількості навчальних предметів, ніж це встановлено зараз, але платно.