Учні початкових класів будуть отримувати електронні свідоцтва про освіту

Міністерство освіти і науки затвердило порядок виготовлення, видачі та обліку документів про початкову освіту. Відтепер свідоцтво про початкову освіту буде видаватися в електронній формі.

Відповідний наказ МОН вже зареєстрований у Міністерстві юстиції. Тож він набуде чинності 1 вересня 2021 року.

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У МОН заявили, що тепер документи про освіту видаватимуться на кожному рівні повної загальної середньої освіти.

А для свідоцтв про початкову освіту запроваджено нову процедуру. Так, весь процес замовлення, виготовлення та обліку свідоцтв про початкову освіту здійснюватиметься в електронній формі,

– йдеться в повідомленні МОН.

Результати річного оцінювання та ДПА учнів відображатимуться у свідоцтві досягнень. Оригінал електронного свідоцтва про початкову освіту зберігатиметься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) в Реєстрі документів про освіту.

Свідоцтво про початкову освіту не відтворюватиметься в пластиковій картці та не потребуватиме додатку на спеціальному бланку. Школі не потрібно обліковувати видачу свідоцтв про початкову освіту.

Але за бажанням батьків школа зможе видати їм паперову копію електронного свідоцтва, засвідчену підписом директора школи та печаткою.

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Нова процедура дає можливість:

забезпечити виготовлення та видачу свідоцтв (їхніх паперових копій) у найкоротші строки;

уникнути виготовлення дублікатів втрачених документів про освіту;

швидко виправити помилку у свідоцтві;

зменшити витрати на виготовлення документів про освіту.

врахувати потреби учнів з порушенням зору, які отримуватимуть свідоцтво у вигляді, придатному для читання;

зменшити бюрократизацію системи управління освітою.

Діяльність із замовлення свідоцтв організовуватимуть школа та відповідний орган управління у сфері освіти – наприклад, відділ освіти селищної ради. Водночас за обробку замовлення, виготовлення електронних свідоцтв і внесення їх до ЄДЕБО відповідатиме ДП "Інфоресурс".

До слова, МОН затвердило методичні рекомендації щодо оцінювання учнів 1 – 4 класів у школах. Зокрема, на заміну звичайної бальної оцінки досягнень учнів з предмета пропонують використовувати вербальну оцінку.

Рівень результату навчання рекомендовано визначати з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами: