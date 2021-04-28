Учні, які цього року закінчують 9 класи, продовжать навчання у своїй школі, – Міносвіти

У МОН заявили, що учні дев'ятих класів, які у 2021 році завершують здобуття базової середньої освіти, будуть переведені до десятого класу цієї самої школи.

У Міністерстві освіти і науки оприлюднили лист-роз'яснення про завершення 2021 навчального року, з яких розповіли про зміни.

До теми Підсумкове оцінювання учнів може відбутися дистанційно, – МОН

У повідомленні наголосили, що відповідно до змін, що наберуть чинності після опублікування наказу, учнів дев'ятих класів будуть переводити до наступного класу.

Учні 9 класу, які завершили навчання цього року, переводяться до десятого класу цієї самої школи або випускаються із закладу освіти за власною заявою (у разі досягнення повноліття) чи заявою одного з батьків,

– наголосили в МОН.

Окрім того, всі учні отримають свідоцтво про базову середню освіту. А ті учні, які за результатами річного оцінювання мають високі результати – отримають свідоцтво з відзнакою.

Цього року, як і минулого, Верховна Рада скасувала ДПА для учнів 4, 9 та 11 класів.

До слова, голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що учнів будуть зараховувати в 2021 році до старшої школи так само, як і минулого року.

Чому ходили чутки про те, що учнів не будуть набирати в 10 класи? Школи в Україні, згідно з реформою НУШ, будуть переформатовуватися, і 10 – 12 класи – це буде профільна освіта для учнів.

Тобто будуть створювати ліцеї, які функціонуватимуть як окремі заклади освіти. Але нова система остаточно має запрацювати лише від 2027 року. А у найближчі роки учні після 9 класу й надалі вчитимуться у своїх школах.