Дослідження доводить, що учні переповнених класів, де навчаються понад 30 дітей, успішніше справляються з компетентнісними завданнями, ніж їх однолітки з класів із середньою наповненістю (від 20 до 30 учнів або менше).

Це стало відомо з результатів комплексного дослідження ефективності впровадження Нової української школи, проведеного з ініціативи МОН, передає пресслужба відомства.

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Так, у 2019 році було проведено перший етап дослідження із залученням третьокласників, які навчаються за стандартом початкової загальної освіти 2011 року. Водночас до вибірки було включено частину шкіл, які беруть участь у пілотуванні НУШ.

Дослідження відбувалось у 149 закладах початкової школи. Загалом у ньому взяли участь майже 900 третьокласників.

Результати дослідження показали, що групи учнів з класів із високою наповненістю (понад 30 учнів) впоралися з компетентнісними завданнями краще, ніж учні з класів із середньою та невисокою наповненістю. До того ж, вони краще виконують завдання на розвиток наскрізних умінь.

Натомість у класах з невеликою наповнюваністю, тобто там, де вчитель може приділити кожній дитині більше часу, учні ставлять більше запитань, ніж це відбувається у великих класах.