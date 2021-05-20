Про це повідомив директор департаменту освіти та науки Луганської облдержадміністрації Юрій Стецюк.

До теми Допуск до пунктів за графіком та списки учасників по аудиторіях: як буде проходити ЗНО-2021

Всі списки учасників ЗНО з окупованих територій та Луганщини передали до прикордонної служби, щоб учні могли безперешкодно перетнути КПВВ.

Ми з кожною дитиною, з кожним батьком обов’язково маємо зв’язок. Також ми готові надати місця для тимчасового проживання випускникам 2021 року на час проходження ними зовнішнього незалежного оцінювання,

– наголосив Стецюк.

За його словами, в Луганській області працюватиме тридцять три пункти тестування. За державні кошти у кожний навчальний заклад купили дезінфікуючи засоби та усе, щоб дотримуватися карантинних вимог.

"Для якісного проведення ЗНО зареєстровано 1805 педагогічних працівників, які зможуть забезпечити функціонування пунктів проведення ЗНО відповідно до вимог регламенту", – додав Стецюк.

Нагадаємо, що з 21 травня по 15 червня в Україні пройде зовнішнє незалежне оцінювання. Вже цієї п’ятниці учні будуть складати тестування з хімії.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу

До слова, через карантин та складний рік у навчанні в Україні можуть змінити пороговий бал ЗНО. Проте остаточне рішення мають прийняти експерти. Деталі – за посиланням.