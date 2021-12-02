"Учні не знають життя без війни": історія вчительки, яка переїхала на схід України заради дітей

Запорізька вчителька-волонтерка Оксана Куянцева у рамках благодійного проєкту поїхала на лінію розмежування в смт Новотошківське Луганської області, аби викладати в школах для дітей.

Про участь у проєкті

Благодійна організація "Восток SOS" у 2020 році започаткувала проєкт "Вчителі-волонтери Луганщини”, до участі в якому запрошували педагогів з досвідом роботи.

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Оксана Куянцева розповіла, що прийняла рішення їхати викладати через те, що хотіла на власні очі побачити, що відбувається в школах Луганщини та Донеччини.

Я розумію, що є велика потреба у викладачах... І відповідно саме через це мені дуже хотілося спробувати, це було таке психологічне випробовування для самої себе,

– каже вчителька.

Оксана Куянцева була в Новотошківському, де за 3 кілометри можна було побачити окуповану територію.

Про роботу в школі на лінії розмежування

За освітою Оксана викладачка англійської мови. Проте на момент проєкту працювала піарником в ІТ-компанії. Завдяки можливості працювати віддалено, вона змогла поєднати це з діяльністю на сході.

"Зранку я йшла на уроки, десь о 13:00 – 14:00 вони закінчувалися. І відповідно другу половину дня я займалася основною роботою та розв'язувала питання, які були по основній роботі. Таким було моє перебування в Новотошківському", – додала вчителька.



Оксана Куянцева працює у Новотошківському / Фото "Суспільне"

За її словами, під час навчання дітей зустрічають та проводжають батьки. На кожному поверсі школи вікна закриті дерев’яними дошками до середини.

На поверсі, де розташований дитячий садок, ці дошки просто пофарбовані у різні кольори. Коли ви бачите це наживо, це залишається з вами назавжди. Це з того боку, де були обстріли,

– додає Куянцева.

Вчителька додає, що уроки на лінії розмежування відбуваються, як і у звичайній школі, але час від часу можна почути звуки пострілів.

Педагогиня каже, що для дітей це, на жаль, звичне. У них є випадки, коли їм доводиться сходити у бомбосховище. Вони завжди готові до будь-яких надзвичайних ситуацій та дуже чітко дотримуються заходів безпеки.

На період вчителювання у Новотошківському Оксані Куянцевій виділили квартиру поблизу. Проте через те, що більшість квартир покинуті й немає опалювання, вчителька вирішила жити у школі. Це звичайна класна кімната, куди поставили ліжко та кухню, на якій можна було приготувати їжу.

У школі загалом навчаються близько 60 дітей. Через це там маленькі класи, у кожному з яких по 4 – 5 дітей.



Оксана Куянцева з іншими вчителями / Фото "Суспільне"

"За місяць я зрозуміла наскільки складно мотивувати себе, щодня йти до тих трьох або п’яти дітей викладатися, робити класні уроки. Ми були на декількох відкритих уроках, я була вражена підготовкою", – додає вчителька

Оксана Куянцева згадує, що приїхала у Новотошківське якраз на День української писемності.

Я ніколи не раділа українським прапорам, так, як раділа, коли бачила їх на Донбасі. Ти щасливий бачити та усвідомлювати, що ти в Україні. Я зайшла і побачила всіх дітей в вишиванках. Але першокласники тут – це діти, які не знають життя без війни та про це сумно говорити,

– наголосила Куянцева.

Про дозвілля для дітей

У місті застосовуються інші заходи безпеки. Наприклад, ввечері в Новотошківському вимикається повністю освітлення вулиць. Основне правило – не виходити на вулицю після того, як закінчується світловий день (після 16:00).

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Попри всі заходи безпеки, педагоги намагаються робити все, щоб у дітей було цікаве дозвілля, зокрема нещодавно турнір із шахів. Будь-яку ініціативу учні сприймають на "ура". Як розповіла вчителька, педагоги започаткували кіноперегляди англійською та українською мовами. Після перегляду стрічки обговорювали її, влаштовували квести.

Наразі, каже Оксана Куянцева, брак вчителів все ще залишається актуальним.

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