Учні не йтимуть на самоізоляцію через хворих на COVID-19: у Франції проведуть експеримент

У школах Франції проведуть експеримент з карантином. Новий алгоритм буде стосуватися випадків, коли хтось із учнів або вчитель отримає позитивний результат тесту на коронавірус.

Міністр національної освіти, молоді та спорту Франції Жан-Мішель Бланке повідомив про тимчасове рішення для частини початкових шкіл у країні. Експеримет проведуть у 12 департаментах.

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У коледжах і ліцеях вирішили не відправляти клас на карантин, якщо у когось виявлять позитивний тест на коронавірус. В такому випадку тільки невакциновані учні повинні залишатися вдома.

Водночас у початковій школі класи закривають на карантин, оскільки вакцинація дітей до 12 років ще не схвалена.

Експеримент у початкових класах

Але Бланке оголосив, що наступного тижня в початкових школах 12 департаментів країни почнуть експеримент. Згідно з рішенням міністерства, в разі позитивного COVID-тесту у когось із учнів чи вчителя класи не будуть відправляти на карантин.

Але відразу після цього тест повинен здати весь клас. Відправлять вчитися додому тільки ті, у кого тест буде теж позитивним – або хто не захотів його здавати. Потім клас будуть регулярно тестувати на COVID-19.

За словами міністра, зараз закриті на карантин щонайменше 2 тисячі класів початкової школи, до того ж їхня кількість постійно скорочується. Ще з 4 жовтня учням початкових шкіл в районах з низьким рівнем зараження більше не потрібно буде носити маски.

При цьому для дітей, старших за 12 років, стануть обов'язковими COVID-сертифікати, які у Франції називаються "перепустками здоров'я". Без нього не пускатимуть в кінотеатр, розважальний центр чи кафе.

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До слова, у МОН наголошують, що в помаранчевій ті жовтій зонах учні можуть навчатися очно, якщо в школі вакциновано понад 80% освітян. При цьому навчаються всі діти – дошкільна, початкова, спеціальна, середня школи.

Водночас, якщо регіон переходить до червоної зони, то обов'язкова 100% вакцинація вчителів. Якщо такого показника немає – навчальний заклад перейде на дистанційне навчання.

Окрім того, МОЗ включило освітян до переліку професій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Якщо ж вчителі відмовляться чи уникнуть щеплення – їх будуть відстороняти від роботи.