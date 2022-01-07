Учні не виконують домашні завдання: що робити вчителю

Домашнє завдання – це невід'ємна частина освітнього процесу. Адже усі діти мають різні здібності, і кожен навчається зі своєю швидкістю, тому домашні завдання стають у нагоді. Але що робити, якщо учні не хочуть їх виконувати – читайте у статті.

Деякі діти запам'ятовують навчальний матеріал, прослухавши його один раз послухавши на уроці, іншим необхідно ще двічі прочитати про це у підручнику.

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Для того, щоб учні могли в рівному темпі опановувати програму, й існують домашні завдання для закріплення отриманих під час уроку знань та навичок.

Проте більшість педагогів скаржаться на те, що діти відмовляються виконувати домашні завдання.

Що робити вчителю, якщо учні не виконують домашні завдання

Чому школярі ігнорують виконання домашніх завдань:

Дитина не розуміє, що саме потрібно зробити або яким способом це можна виконати.

Можливо, прочитавши умову, учень навіть не зрозумів, у чому сенс завдання. Або йому просто не вистачає відповідних знань та навичок. У такому випадку рекомендуємо давати чіткі та конкретні інструкції щодо виконання завдання.

Наприклад, за можливості у кінці уроку приділіть кілька хвилин, щоб детально пояснити, що саме потрібно зробити вдома до наступного уроку.

Перевіряйте, чи відповідає зміст завдання вивченому матеріалу.

Радьте учням виконувати завдання цього ж дня, не відкладаючи його на потім. Адже нерідко трапляються ситуації, коли під час уроку учні наче добре розібралися в темі, але, відкривши підручник через кілька днів, розуміють, що потрібно розбиратися наново: практично все після уроку забулося.

Учитель не дає зворотний зв'язок

Навіть якщо педагог пропонує творчі цікаві завдання, але не перевіряє та не аналізує успіхи учнів, з часом школярі втрачають зацікавленість, адже не отримують ані похвали, ані критики своєї роботи.

Що робити в такому випадку? Обов'язково перевіряйте домашні завдання своїх учнів, бажано з виставленням оцінок. Наприклад, це можна зробити за допомогою тестування чи короткої самостійної роботи.

Плануючи урок, обов'язково приділіть час на зворотний зв'язок по домашньому завданню: які були типові помилки, чия робота вас вразила найбільше, які загальні успіхи учнів ви можете відмітити та інше.

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Перевіряючи письмову роботу учня у зошиті, поряд з оцінкою напишіть лаконічний та змістовний коментар. Так учню буде зрозуміло, над чим саме йому треба додатково попрацювати або з чим він впорався найкраще.

Учень не відчуває результативності додаткової роботи

Деякі школярі не докладають зусиль, адже не розуміють ефективності цього. Таку ситуацію можна легко розв'язати, якщо вчитель зможе наочно продемонструвати особистий прогрес учня, порівнявши його результати, коли школяр додатково старається та виконує домашні завдання, з тим, якщо він лише працює у класі.

Учитель обов'язково має зробити акцент, що кожен рухається власною траєкторією до успіху. Тому школяреві не варто засмучуватись, якщо його успішність гірша за інших. Адже головне – постійно покращувати власні результати, помічаючи прогрес успішності.

Як посприяти виконанню домашніх завдань учнями

Для цього варто врахувати поради, які допоможуть організувати ефективну взаємодію з учнями та уникнути проблем з невиконанням ними домашніх завдань.

Поясніть мету та практичну цінність змісту домашнього завдання. Учні мають розуміти, чому та навіщо потрібно виконати саме це домашнє завдання. Це буде дієвим, якщо щоразу педагог зможе пояснювати, яку практичну користь для повсякденності мають ті чи інші знання.

змісту домашнього завдання. Учні мають розуміти, чому та навіщо потрібно виконати саме це домашнє завдання. Це буде дієвим, якщо щоразу педагог зможе пояснювати, яку практичну користь для повсякденності мають ті чи інші знання. Давайте чіткі інструкції . Щоразу пояснюйте, що саме мають зробити учні та як має виглядати кінцевий результат роботи. Особливо це стосується творчих завдань. Такий підхід дозволяє запобігати виникненням недозрозумілостей.

. Щоразу пояснюйте, що саме мають зробити учні та як має виглядати кінцевий результат роботи. Особливо це стосується творчих завдань. Такий підхід дозволяє запобігати виникненням недозрозумілостей. Дотримуйтесь регулярності. Слідкуйте за тим, щоб після кожного уроку для закріплення знань учні мали невелике завдання. Так у них виробиться звичка, що домашнє завдання – невід'ємна частина навчання.

До слова, останнім часом батьки скаржаться на те, що вчителі перевантажують дітей домашніми завданнями та задають їх навіть на канікули. Якими насправді мають бути домашні завдання – читайте у статті.