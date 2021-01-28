Учнів не зможуть залучати до прибирання класів: вимоги нового санітарного регламенту

Новий санітарний регламент, який набув чинності з 1 січня 2021 року, не передбачає залучення школярів для миття підлоги та вікон, а також використання ними мийних та дезінфікувальних засобів.
Джерело: Державна служба якості освіти
У Держслужбі зазначають, що старий регламент передбачав, що учні можуть самостійно прибирати класи, кабінети і лабораторії, і називав це "самообслуговуванням".
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Але у новому документі термін "самообслуговування" також фігурує, але він означає лише прибирання за собою та тримання свого робочого місця у чистоті.
Санітарний регламент дозволяє залучати учнів 5 – 11 класів лише до поливу рослин та вологого прибирання поверхонь (без миття підлоги та вікон і використання мийних та дезінфікувальних засобів). Відбуватись це має за участі вчителів або медиків,
– йдеться у поясненні.
У Держслужбі додали, що тривалість такого самообслуговування не має перевищувати 1 години на тиждень.
Також у відомстві повідомили, що відтепер під час інституційних аудитів шкіл відбуватиметься вивчення освітнього середовища школи з огляду на його відповідність вимогам нового санітарного регламенту.
Міністерство охорони здоров’я приділяє багато увагу щодо покращення дитячого здоров’я. Для цього в Україні розробили новий санітарний регламент.
Вимоги нового санітарного регламенту в школах: