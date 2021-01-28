Новий санітарний регламент, який набув чинності з 1 січня 2021 року, не передбачає залучення школярів для миття підлоги та вікон, а також використання ними мийних та дезінфікувальних засобів.

Джерело: Державна служба якості освіти

У Держслужбі зазначають, що старий регламент передбачав, що учні можуть самостійно прибирати класи, кабінети і лабораторії, і називав це "самообслуговуванням".

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Але у новому документі термін "самообслуговування" також фігурує, але він означає лише прибирання за собою та тримання свого робочого місця у чистоті.

Санітарний регламент дозволяє залучати учнів 5 – 11 класів лише до поливу рослин та вологого прибирання поверхонь (без миття підлоги та вікон і використання мийних та дезінфікувальних засобів). Відбуватись це має за участі вчителів або медиків,

– йдеться у поясненні.

У Держслужбі додали, що тривалість такого самообслуговування не має перевищувати 1 години на тиждень.

Також у відомстві повідомили, що відтепер під час інституційних аудитів шкіл відбуватиметься вивчення освітнього середовища школи з огляду на його відповідність вимогам нового санітарного регламенту.

Інші вимоги нового регламенту

Міністерство охорони здоров’я приділяє багато увагу щодо покращення дитячого здоров’я. Для цього в Україні розробили новий санітарний регламент.

Вимоги нового санітарного регламенту в школах:

У кожному навчальному закладі передбачається 2-3 промаркованих меблів. А також щоб не було сколіозу в учнів – підбирати меблі по росту дітей та двічі на рік пересаджувати учнів у інші ряди. Це буде профілактувати від порушення постави, зору та слуху.

Прописано, що у кожній школі мають бути внутрішні санітарні зони, зокрема туалети треба облаштувати всередині закладу.

Учнів, які проживають на відстані більш як 2 кілометри до школи, повинні забезпечити транспортом для підвезення до закладів освіти.

Працівники шкіл, зокрема як вчителі, так і працівники харчоблоку, мають проходити профілактичні медичні огляди. У разі порушення цих термінів, таких працівників не можна допускати до роботи в школі.

Є також вимоги до комп’ютерного обладнання у школах – якщо це персональні компютери. То екран в них має бути не менше 15 дюймів, а в ноутбуках – це може бути 14 дюймів. Але варто окремо додати клавіатуру та мишку.

Також зовсім заборонено продавати у шкільних буфетах такі продукти : снеки, чіпси, сухарики, поп-корн, ковбаси, сосиски, копчена та солона риба, деякі солодощі тощо. Які продукти мають бути в щоденному шкільному раціоні учнів? Злакові, овочі, фрукти, ягоди та молочні продукти​