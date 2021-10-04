Учні називають мене другом і старшим братом, – переможець Global Teacher Prize Ukraine про школу

Переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2021 став Артур Пройдаков – учитель української мови та літератури родом із Луганщини. Його девіз – "Дивитися на світ українським поглядом". Що відомо про вчителя та його роботу – читайте у статті.

За перемогу Артур Пройдаков отримає 300 тисяч гривень, освітню подорож та реалізує омріяний освітній проєкт.

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"Пам’ятаю гуркіт свого серця. Я кілька хвилин заворожено спостерігав за картинкою на екрані, емоції набирали обертів. Коли побачив своє ім’я – не міг повірити, був у шоковому стані. Це було щире здивування", – сказав Пройдаков.



Артур Пройдаков на церемонії / Фото "Освіторія"

Якими мають бути вчителі

Вчитель переконаний, що Україні потрібні вчителі-однодумці, які робитимуть на своїх уроках все для того, щоб навчання тісно перепліталось із реальним життям. Проєктної роботи на уроках має стати більше, водночас – менше документації.

Місія сучасного вчителя №1 – розвивати особистість кожної дитини, надихати й створювати творчий і конструктивний діалог з учнями. Я щодня шукаю нові способи зацікавлювати дітей і пропагую на кожному уроці сучасну українську культуру,

– розповів Артур.

На уроках вчитель поєднує навчання та розваги, ак коли з учнями систематизують й закріплюють знання – підключає тестові та самостійні роботи.

Як потрібно викладати "зумерам", щоб вони тебе почули та зацікавились? Вихід лише один: комбінувати під час уроку різні види діяльності. Але візуальна складова – обов’язкова. "Я активно використовую меми. Кожні 5 хвилин – нова активність", – додає вчитель.

За його словами, вчитель сьогодні — теж "блогер", і у нього є аудиторія – учні, батьки, колеги-освітяни.

"Я на своїх сторінках ділюся інформацією про книжки та фільми. І був дуже здивований, коли мене запросили на один із телеканалів як кіноексперта, хоча я просто вчитель. Або я написав три есе до книжок, які прочитав, а мені запропонували розмістити ці дописи в журналі. Так я став літературознавцем", – ділиться Артур.

"Учні називають мене другом і старшим братом"

Артур Пройдаков зізнається, що його учні вірили у перемогу часом навіть більше ніж він сам. Вони дзвонили вчителю перед початком премії, під час трансляції, а після оголошення його телефон взагалі не змовкав.

Діти люблять мене за щирість та відвертісь. За те, що я створюю на уроках максимально невимушену атмосферу спілкування. Учні часто називають мене другом і старшим братом: із братом весело, він може дати пораду, підтримати, і де потрібно, встановлює певні рамки,

– каже вчитель.

Він розповів одну цікаву історію. Якось він з одинадцятикласниками з містечка Ромни поїхали в Суми на концерт Pianoboy. Найактивніший учень хотів дочекатися музиканта, і їм вдалося усім сфотографуватися і поговорити з Дмитром Шуровим.

"А зранку на сторінці Pianoboy у соцмережах побачили: "Особливо вразили підлітки, що класом приїхали на концерт". Це була повна несподіванка. І діти через такі емоційні враження неформально долучаються до української культури", – додав Пройдаков.

Чи відрізняються школярі на Сході і Заході

Вчитель каже, що школярі незалежно від регіону хочуть, аби матеріал викладали цікаво. Але дечим учні на Сході таки відрізняються.

"Знаєте, всі діти схожі: хочуть, щоб на уроках було цікаво. Нудні уроки і домашку не люблять ні на Сході, ні на Заході. Але на Сході України немає такої відкритості до змін, до нових можливостей. Я ще й досі вичавлюю це із себе", – каже Пройдаков.



Артур Пройдаков після оголошення переможця / Фото "Освіторія"

І додає, що навіть соціологічні дослідження підтверджують: більшість мешканців Луганської та Донецької областей ніколи не виїжджали за їхні межі.

Тому вчитель вважає, що важливо показувати дітям із прифронтових територій, як живуть в інших регіонах України, у світі. Він особисто хоче започаткувати проєкт із такими екскурсіями.

6 цікавих фактів про Артура Пройдакова

Народився та виріс у невеличкому місті Стаханові на Луганщині — зараз це тимчасово окупована територія. Зараз працює в приватній київській школі "Мідгард". Створив курс з української літератури для 11-класників у рамках проєкту "Всеукраїнська школа онлайн". Записав курс "Подкасти з української літератури", веде Telegram-канал "ЗНО українська" та долучає учнів до адміністрування сторінки. Під менторством пана Артура школярі невеликих міст складають ЗНО на 190+ балів, вже після першого року в університеті знаходять роботу в SMM або копірайтингу та мимоволі закохуються в сучасну українську літературу. Артур Пройдаков подорожує з дітьми Україною, відвідує з учнями виставки й концерти, обговорює "хайпи" вітчизняного шоу-бізнесу. "Навчальний процес не завершується в шкільному кабінеті", – певен він. Головне завдання школи Артур Пройдаков бачить у допомозі сучасному підлітку розібратися в собі, знайти порозуміння з навколишніми та бути готовим подолати неприємності, щоб іти вперед до успіху попри будь-які труднощі.

Ким Артур Пройдаков бачить себе у подальшому майбутньому? Переможець Global Teacher Prize Ukraine 2021 зізнається, що у перспективі хоче спробувати свої сили як управлінець у галузі освітньої політики.

До слова, цього року вперше на національній премії Global Teacher Prize Ukraine відзначили переможця в номінації "Прифронтовий вчитель". Перемогу здобула Тамара Уманська – вчителька з міста Кремінна на Луганщині. Що про неї відомо – читайте у статті.