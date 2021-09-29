Останньою краплею для вчительки стала вимога здавати тест на COVID-19 тільки в певних лабораторіях міста.

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Чому вчителька вирішила звільнитися

Вчителька другого класу Марбет Шилл раптово звільнилася з державної школи Франкліна. Після цього вона опублікувала у соцмережі ролик про занепад духу і розчарування в політиці округу, яка, за її словами, заважає вчителям виконувати свою роботу.

"Ніколи за шість років роботи я не відчувала такого низького морального духу серед наших співробітників”, – говорить Шилл на відео.

Вона каже, що раніше навіть коли справи йшли важко, вчителі намагалися підтримувати один одного, але не в цьому році.

Цього року нам сказали, що комп'ютери можуть виконувати нашу роботу краще, ніж ми. Роздати, зібрати і змусити понад 20 дітей підключатися до різних навчальних платформ кілька разів на день – непросте завдання, і воно забирає так багато нашого часу,

– пояснила вчителька.

Діти через дистанційку мають низький рівень знань

Марбет Шилл зазначила, що рівень знань її учнів у цьому році дуже низький.

"У мене є учні другого класу, які навіть не можуть написати своє ім'я. Будь ласка, розкажіть мені, як комп'ютерна програма збирається це виправити", – сказала вона.

Вчителька розчарована. За її словами, вона більше не відчуває пристрасті до своєї професії, бо тепер її робота більше нагадує роботу няні. Загалом персонал школи розчарований і виснажений, а їхні скарги залишаються без уваги.

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Також цього року вчителів державної школи змусили здавати тест на коронавірус щотижня. Останньою краплею для вчительки стала вимога використовувати певні лабораторії для здавання тесту замість тих, де їй зручно.

Тому Шилл вирішила зняти відео, щоб вільно сказати про проблеми, важливі для неї і інших педагогів.

Всі бояться, що вони втратять роботу... Чесно кажучи, мене трясло, коли я надсилала це відео,

– сказала вчителька.

Президент Федерації вчителів міста Джефф Адкінс-Дутро розповів, що відео швидко стало вірусним, оскільки знайшло відгук у співробітників всіх державних шкіл міста. Він додає, що відчуття пригніченості і готовність кинути роботу – не рідкість серед вчителів.

До слова, в Україні МОЗ включило освітян до переліку професій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Якщо ж вчителі відмовляться чи уникнуть щеплення – їх будуть відстороняти від роботи.