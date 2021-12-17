Що відомо про умови у школі

Музична школа №1 імені Миколи Лисенка має три корпуси, і один з них давно потребує капітального ремонту. Загалом у цій школі вчаться близько 1000 дітей, тож там потрібно більше приміщення.

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У 2017 році ремонт будівлі сягав 14 мільйонів гривень. Проте чинний начальник управління культури Тарас Максименко казав, що за ці гроші можна побудувати школу "з нуля".

Ремонт другого корпусу школи таки розпочався, хоч і не капітальний – лише у жовтні 2020 року. Тоді вартість саме капітального оцінювали вже у 29 мільйонів гривень, але таких грошей у влади не було.



Будівля аварійного 2 корпусу музичної школи / Фото "Суспільне"

У квітні 2021 року частина батьків протестувала, аби на час ремонту аварійного приміщення дітей не переводили до будівлі гуртожитку на Відінську, 39. Люди вимагали знайти для дітей кращі умови.

Проте власник гуртожитку Олександр Люльчик розповідав тоді, що за власні кошти зробить ремонт, аби дітям було комфортно навчатися. Тож дітей у вересні таки перевели, але з ремонтом не склалося.

Справа дійшла до Верховної Ради

Тому батьки звернулися до Верховної Ради. За справу про заняття учнів музичної школи №1 Рівного в гуртожитку взялася тимчасова слідча комісія ВР з питань розслідування випадків та причин порушення прав дітей.

Комісія вирушила до міста і провела там виїзне засідання. Висновок такий – умови навчання порушують права дітей, бо загрожують їхньому життю і здоров'ю.

Порушення в тому, що в непідготовлене приміщення, з реальним ризиком для життя і здоров’я дітей переселили 26 класів музичної школи №1. 13 грудня там було лише 13 градусів тепла,

– розповів секретар слідчої комісії Юрій Павленко.

Він додав, що у приміщенні також немає шумоізоляції, а ще стирчать дроти. "Міська влада, переселяючи в це приміщення, не подумала ні про дітей, ні про їхню безпеку", – додав він.

Нардеп ініціював звернення до Офісу генпрокурора та Рівненської ОДА щодо неправомірних дій посадовців, в результаті яких були порушені права дітей. Юрій Павленко каже, що місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження.

"А в ОДА звернемося тому, що в цьому випадку в діях Рівненської міської ради є порушення і Конституції, і законів, і, враховуючи рівень порушень, відповідальність і контроль за це має лежати персонально на голові ОДА", – зазначив нардеп.

Інформацію щодо кримінального провадження підтвердила речниця Рівненської обласної прокуратури Оксана Жужельська. Його відкрили за фактом розтрати бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб.

Реакція місцевої влади Рівного

У міськрад Рівного ситуацією незадоволені. Чиновники кажуть, що батьки нібито з претензіями на умови до них не зверталися.

Скарга, яка пішла на Верховну раду, взагалі була проти приміщення на Відінській у зв’язку з тим, що далеко добиратися, неналежні умови. Хоча нам від батьків скарг не надходило ні в письмовій, ні в усній формі,

– сказала заступниця міського голови Марина Кузмічова.

За її словами, тільки перед тимчасовою слідчою комісією, 8 грудня, було звернення, що там прохолодно в класах, де є пластикові вікна – 15 градусів, а де немає – 13 градусів.



У гуртожитку дуже холодно, тому діти займаються у верхньому одязі / Фото "Суспільне"

Чому дітей перевели саме в цей гуртожиток? Кузмічова пояснила такий вибір тим, що підібрати це приміщення в Рівному було непросто. У комунальній власності відповідних будівель не знайшли.

"Це єдиний власник-приватник, який погодився у своєму приміщенні розмістити музичну школу. І домовилися, що власник подбає про косметичний ремонт. До кінця року він мав встановити протипожежну сигналізацію", – сказала чиновниця.

Щодо опалення, то, за її словами, домовлялися з власником будівлі влітку, але тоді не могли протестувати опалення. "Але, як тільки почула, що там холодно, я пішла туди й, на відміну від директора школи, який тільки сидить і каже, що там щось негаразд, вже шукаю рішення цій проблемі", – запевнила Марина Кузмічова.

До слова, нещодавно батьки поскаржилися на жахливі умови у класах київської школи №162. За їх словами, учні на уроках дихають хлоркою та вчаться в класах із полущеними стінами та грибком. Фото та деталі – читайте у статті.