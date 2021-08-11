Учні мають по закінченню школи свідомо обирати дисципліни у виші, – Грищук про профільну освіту

Член освітнього комітету Верховної Ради Роман Грищук вважає, що Україні потрібна профільна освіта, щоб учні могли після закінчення школи свідомо обирати дисципліни в університетах та знали, куди хочуть вступати.

В інтерв'ю 24 каналу Роман Грищук розповів, що у рамках концепції "Нової української школи" з 2027 року повноцінно запускається трирічна старша профільна школа – 10, 11 та 12 класи.

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За його словами, дитина зможе обирати індивідуальну освітню траєкторію, зокрема й частину предметів. Наприклад, у США, окрім вчителів, є ще умовні психологи, які допомагають дітям розібратися у собі.

Профільна школа якраз для того, щоб більш свідомо обирати дисципліни в університеті. Якщо я розумію, що мені подобається біологічний чи математичний профілі, то я за три роки ще більше в ці предмети залучаюся. Щоб вже на вихід з 11 класу ти робив усвідомлений вибір,

– запевнив Роман Грищук.

Грищук наголошує, що діти, які йдуть в 10 клас, – це вже дорослі. Тому навіть якщо школа територіально буде знаходитися далеко від дому, то це нормально.

Член освітнього комітету ВР сказав, що у профільній школі мають бути мінімум два класи по 25 учнів й 50 дітей для того, щоб була можливість створити ліцей. "Але ми не можемо для п’ятьох дітей зробити десять профілів", – додав він.

Навчання у вишах

Грищук запевняє, що західна освіта просто якісніша, а в Україні вища освіта частково виконує соціальну функцію.

Дитина після школи вступає до університету, щоб не йти одразу на роботу. Держава її ще й підтримує стипендією. Часто це не про освіту, а про якусь соціальну підтримку для молоді, особливо коли ми говоримо не про топові вузи, а про велику частину посередніх,

– каже він.

За його словами, у Європі чи США діти докладають багато зусиль, щоб виграти грант на навчання. В них немає такого, як в Україні – вивчати одне, працювати в іншому, а потім знайти себе в зовсім третьому.

До слова, цього року на бюджет вступило майже 60 тисяч осіб. В які виші та спеціальності вступили найбільше абітурієнтів на бюджет у 2021 році – читайте у статті.