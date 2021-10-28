Керівниця обласного управління освіти і науки Людмила Плахотна розповіла, що на Волині з 562 шкіл, 434 – зараз на канікулах, решта вчаться дистанційно.

До теми Нові області в червоній зоні: як там працюватимуть школи та садочки

Вона зізнається, що нині більше хворіють діти, ніж педагогічні працівники. "Кожного дня до 25 хворих дітей та 10 – 12 вчителів", – каже Плахотна.

Проте, чи продовжувати канікули, вирішують органи місцевого самоврядування. Відповідні рішення уже оприлюднили у трьох волинських громадах.

Керівник управління освіти Ковельської міськради Віктор Бичковський наголосив, що в громаді осінні канікули дійсно продовжать до 7 листопада.

до 7 листопада. Водночас начальник управління освіти Нововолинської міської ради Сергій Мороз розповів, що в його громаді створені умови для безпечного навчального процесу у режимі офлайн. Персонал переважно вакцинований. Тому з 1 листопада школярі повертаються за парти .

. Водночас з 1 по 7 листопада навчання у школах Володимир-Волинської громади буде здійснюватися дистанційно.

Зі слів директора департаменту освіти Луцької міськради Віталія Бондаря, станом на 27 жовтня у луцьких школах ще вирішується питання про продовження канікул для учнів.

Де ще продовжили канікули? У Запоріжжі та Черкасах школярі відпочиватимуть на тиждень довше. Місцева влада дозволила продовжити канікули. Тож діти у цих містах на канікулах з 18 жовтня по 1 листопада.

У Житомирі школярам також продовжили канікули. Відпочиватимуть діти з 25 жовтня до 7 листопада. У 23 громадах Харківської області школярам теж продовжили осінні канікули, ще у понад 25 громадах учні навчаються дистанційно.

До слова, у Львові з 1 листопада, як тільки канікули офіційно закінчаться, школи перейдуть на дистанційне навчання. Очно у місті працюватимуть лише дитсадки.