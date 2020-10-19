Більшість шкіл в Україні навчають дітей українською мовою. Проте експерти зафіксували, що загальний шкільний простір досі є двомовним.

Про це заявила кандидатка філологічних наук Оксана Данилевська під час Національного круглого столу "Мова", передає 24 канал.

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"Якщо на початок проголошення незалежності України 1991 року українською мовою навчалося лише 47% школярів, то сьогодні нею навчаються 90% учнів", – сказала вона.

Проте, за даними дослідження Інституту української мови, насправді простір шкіл по всій Україні, за винятком західних областей, є двомовним. За її словами, в Україні склалася парадоксальна ситуація, коли в освітніх закладах набула поширення диглосія – лінгвістичний вияв, коли мови чітко розподілені функційно.

Так, українською мовою кращої або гіршої якості учні говорять з учителем, нею викладають, але мовою спілкування на перервах, позашкільних заходів, мовою спілкування вчителів із батьками, дітей між собою є російська,

– підкреслила Данилевська.

Експертка запевняє, що така ситуація не сприяє вихованню українськомовної стійкості.

"Діти приймають те, що в школі чітко прописані правила. І от правило має бути одне для всіх: якщо це школа з українською мовою навчання, то, безумовно, вчителі мають користуватися цією мовою, не демонструючи подвійні стандарти: коли вони у класі користуються українською, а як лунає дзвоник, виходять у коридор і перемикаються на російську", – додає Оксана Данилевська.

До слова, з 1 вересня 2020 року близько 200 тисяч учнів, які раніше навчалися російською, почали вивчати всі шкільні предмети українською мовою.